Afrika-Vortrag beim Seniorenkreis in Trossingen

Im Mai 2014 ging es für die Trossingerin Anna Dück auf unbestimmte Zeit nach Tansania/Ostafrika. Am Montag, 27. Juni, berichtet Anna Dück auf Einladung des Ortsseniorenrates und des katholischen Seniorenkreises im Gemeindehaus St. Theresia in Trossingen von ihren Erfahrungen und Erlebnissen in diesem Land, das besonders durch den Kilimandscharo bekannt ist. Beginn ist um 14.30 Uhr mit Kaffee und Hefezopf, anschließend folgt der Bericht mit Bildern. Anna Dück half sieben Jahre lang in einem Kinderdorf in Morogoro mit rund 30 Kindern, unterstützte die Hausmamas bei ihrer täglichen Arbeit und die Heimleiterin bei der Budgetverwaltung und sonstigen Arbeiten im Büro.