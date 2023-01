Aus nach 104 Jahren: Das älteste Trossinger Geschäft muss schließen

104 Jahre umfasst die Geschichte von Obst Hauser - nun endet sie: das älteste Geschäft Trossingens schließt Mitte Februar. Der Grund, wie bei so vielen anderen Geschäftsaufgaben: Inhaber Erwin Hauser hat trotz mehrjähriger Suche keinen Nachfolger gefunden.

Ein junger Mann wollte das Geschäft übernehmen - hat dann aber abgesagt, weil er sich doch noch nicht reif dafür fühlte. Erwin Hauser

Die Stadt hat sich das Vorkaufsrecht für das Grundstück Marktplatz 12 gesichert - um im Verbund mit den umliegenden Flächen wie dem seit Jahren geschlossenen City-Kino künftig über ein großes Areal zu verfügen für vor allem ein geplantes Studierendenwohnheim direkt neben der Musikhochschule.

2019 hatte die Suche nach einem Nachfolger für Obst Hauser Feinkost begonnen. „Doch bei der momentanen Lage, der ganzen Unsicherheit, war es schwierig - es gab nichts Konkretes“, sagt der 66-jährige Hauser. Er habe Kollegen und die Industrie- und Handelskammer angesprochen - mit wenig Erfolg. „Ein junger Mann wollte das Geschäft übernehmen - hat dann aber abgesagt, weil er sich doch noch nicht reif dafür fühlte.“

Neues Konzept im Kopf

Dabei sei der Umsatz weiterhin gut, sagt Hauser. Und auch ein neues Konzept hat er im Kopf, das diesen weiter hätte erhöhen können: mit durchgehenden Öffnungszeiten „und mehr Gastronomie“; das kleine Bistro im Geschäft laufe „nicht schlecht - die Leute wollen mehr Erlebnis beim Einkaufen“.

Ich war hier über 70 Jahre immer mit drin. Rolf Hauser

Dass Erwin Hauser das Familienunternehmen mit insgesamt zehn Beschäftigten nun dichtmachen muss, „tut mir leid“. Aber nach drei Jahren Vorbereitung habe er sich inzwischen an den Gedanken gewöhnt. „Jetzt ist es eben so.“

93-jähriger Seniorchef ist weiter aktiv

Ein „mulmiges Gefühl“ beschleicht Seniorchef Rolf Hauser. „Ich war hier über 70 Jahre immer mit drin“, blickt der rüstige 93-Jährige zurück - der trotz seines stolzen Alters weiterhin regelmäßig im Laden mit anpackt und über ihm eine Wohnung hat.

Bis zum vergangenen Jahr besorgte er noch mit dem Wagen das Obst und Gemüse auf der Reichenau und im Hegau. Was er jetzt mache, wenn sein Lebensmittelpunkt verschwindet, „frage ich mich auch“. Und lacht: „Ich suche eine neue Stelle.“

Ende nach 104 Jahren: (von links) Susanne, Rolf und Erwin Hauser inmitten ihrer Obstpracht. (Foto: Michael Hochheuser)

Sein Vater Johannes Hauser hatte das Geschäft 1919 an der Löhrstraße 3 gegründet - als Kolonialwarenladen. Denn Obst war immer nur ein, wenn auch wesentlicher Bestandteil des Sortiments. „Der Name Obst Hauser entstand im Volksmund, wir haben ihn erst 1967 übernommen“, erinnert sich Erwin Hauser.

Zunächst einziges Gemüsegeschäft in Trossingen

Das war das Jahr des Umzugs in einen Neubau am heutigen Standort am unteren Marktplatz. Der geschah unter der Regie von Rolf Hauser, der das Geschäft nach dem Tod seines Vaters 1951 übernommen hatte.

Dieses war in seiner Gründungszeit das einzige Gemüsegeschäft im landwirtschaftlich geprägten Trossingen gewesen. 1937 war es am Standort Löhrstraße erweitert worden - „doch schließlich reichte der Platz dort nicht mehr aus“, so Erwin Hauser.

Anno 1967 im Jahr des Umzugs an den heutigen Standort: der heutige Inhaber Erwin Hauser ist der Junge vorne rechts. (Foto: Hauser)

Er übernahm 1994 die Leitung des Trossinger Traditionsgeschäfts - in der dritten Generation. Nur rund 30 Prozent des heutigen Sortiments mache Obst aus, erläutert Erwin Hauser. Ein weiteres wichtiges Standbein sei Wein mit etwa 20 Prozent des Angebots. In der gleichen Größenordnung lägen die Waren, die an der Käse- und Wursttheke samt Feinkostsalaten verkauft würden.

Viele auswärtige Kunden

Mit den Preisen der Discounter „mit ihrer Massenware“ könne man nicht mithalten, sagt Hauser. Etwa ein Drittel der Kundschaft komme aus Trossingen - die anderen von auswärts, „um bei uns etwa einen guten Wein zu kaufen“.

Viele Stammkunden seien darunter, „der Laden läuft gut“. Mit nur wenig Aufwand könne er eigentlich weiterbetrieben werden, sagt der 66-Jährige. „Neuer Boden, neue Farben, neues Licht.“ Die letzte umfassende Renovierung sei 1994 gewesen.

Ich plane, etwas in der Gastronomie zu machen - aber als Angestellter. Erwin Hauser

Doch im Raum steht auch ein möglicher Abriss des Gebäudes mit zwei Stockwerken, im oberen sind zwei Wohnungen. „Obwohl das Haus ein Flachdach hat, das aufgestockt werden könnte“, so Erwin Hauser.

Die Stadtverwaltung hatte wegen der angekündigten Schließung von Obst Hauser Feinkost auf einen drohenden „weiteren städtebaulichen Missstand“ hingewiesen, der dadurch entstehen könne. Mit der Gefahr, dass der Bereich des unteren Marktplatzes abgehängt und der dort noch gesunde Einzelhandelsbestand langfristig gefährdet werden könne.

Areal bietet Möglichkeiten

Sie nahm Kontakt auf mit der Familie Hauser, die sich schriftlich mit der Ausübung eines Vorkaufsrechts seitens der Stadt einverstanden erklärte. Der Gemeinderat hatte im Herbst einstimmig dafür plädiert, dass die Stadt zum Kaufpreis von 750.000 Euro für das rund 820 Quadratmeter umfassende Grundstück mit großem Hof in den Vertrag eintreten solle.

Die Fraktionen hatten auf die Möglichkeiten hingewiesen, die das Gesamtareal mit Kino und dem Außengelände des Regine-Jolberg-Kindergartens langfristig biete - etwa für ein Studierendenwohnheim an dieser Stelle.

Der letzte Verkaufstag ist der 18. Februar. Einige der mitsamt Rolf und Erwin Hauser und dessen Frau Susanne zehn Beschäftigten samt Fahrer und Putzkraft seien nun auf Arbeitssuche, sagt der Noch-Inhaber. Er und seine Frau würden nach der Schließung „erst mal vier Wochen Urlaub machen“. Sich aufs Altenteil zurückziehen will sich Erwin Hauser jedoch nicht.

„Ich plane, etwas in der Gastronomie zu machen - aber als Angestellter“. Das Ende nach 104 Jahren würde jedoch eine Lücke verursachen im Angebot an Trossinger Hauptstraße und Marktplatz, wo es ein vergleichbares Geschäft in der Größenordnung nicht gibt.