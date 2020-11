Adventsfensterbummel in Schura

Einige Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schura gestalten an den kommenden Wochenenden zu bestimmten Themen des Advents 2020 ihre Fenster. Der Auftakt war am Freitag- und Samstagabend zum Motto „Sterne und der Stern von Bethlehem“ an den Gebäuden Neue Straße 14, Espachstraße 30, Eschweg 7 und Hohenbergstraße 19. An manchen Orten gab es Weihnachtsgebäck oder Süßigkeiten. Das kalte Wetter hat jedoch wohl einige davon abgehalten, einen Adventsfensterbummel zu machen. Die Dekorationen waren allerdings sehr schön. Fortgesetzt wird die Aktion am 4./5. Dezember zum Thema „Engel als Boten Gottes unterwegs“ , von 18 bis 19 Uhr an der Neuen Straße 14, Espachstraße 30, Eschweg 7 und Hohenbergstraße 19.