Adventsbasteln der Trossinger Friedensschule

Am Donnerstag, 15. Dezember, fand von 14.30 bis 16 Uhr endlich einmal wieder das beliebte traditionelle Adventsbasteln der Friedensschule statt: Das gesamte Schulhaus verwandelt sich an diesem Nachmittag in eine riesige Weihnachtswerkstatt für die Friedensschüler. In jedem Klassenzimmer gibt es ein Bastelangebot, das bearbeitet werden kann. Am Ende geht jedes Kind mit drei bis vier selbst hergestellten Werkstücken nach Hause, die es als Weihnachtsgeschenk verwenden kann.

In geschäftiger Atmosphäre wurden dieses Jahr Sterne, Engel, Wand- und Fensterschmuck sowie Holztannenbäume hergestellt. Für den kleinen Hunger zwischendurch hielt der Elternbeirat im Musiksaal Punsch und Gebäck bereit. Dort verweilten auch Eltern und Geschwister, die die Friedensschüler beim Basteln unterstützten oder einfach so vorbeigekommen waren.

Gegen 16 Uhr ging ein produktiver Mittag mit viel Freude am handwerklichen Tun zu Ende und zahlreiche Weihnachtsgeschenke wanderten in den Taschen und Rucksäcken der Kinder in die einzelnen Häuser.