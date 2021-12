Adventliche Impulse in Schura

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr findet die Adventsaktion in Schura auch in diesem Jahr statt. Jeweils am Freitag kann man an verschiedenen Orten thematische Adventsdekorationen sehen. Dazu gibt es jeweils um 19 Uhr einen kleinen Impuls zum jeweiligen Thema. Bei einem Abendspaziergang findet man bestimmt noch andere Weihnachtsdekorationen. Auftakt war bei Andrea Hohner unter dem Motto „Weg und Aufbruch“ (Foto). Am Freitag, 3. Dezember, lautet das Motto „Die Hirten“ bei Kerstin Simon und Thorsten Geiselhardt, Lange Straße 39. An den Freitagen 10. und 17. Dezember heißt es dann „Sterne leuchten“ an der Fürstenbergstraße 32 sowie „Alles was Gott schenkt, ist ein Kind“, Espachstraße 32. Die evangelische Kirchengemeinde bittet um Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen.