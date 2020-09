Achtung Autofahrer: Kreisverkehre beim Park&Ride werden voll gesperrt

Von Rüdiger Suchsland

„Es ist gewissermaßen die Stunde der Exekutive.“ Wer es an den steigenden Umfragewerten für die Große Koalition und am jeweiligen Gesichtsausdruck von Armin Laschet, Markus Söder und Jens Spahn noch nicht gemerkt hatte, dem erklärte es jetzt der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler in einem gestern veröffentlichten Interview im „Spiegel“: „Wer in einer ernsten Situation nur reden, aber nichts anordnen kann, ist klar im Nachteil,“ sagte Münkler.