Autofahrer aufgepasst: Im Mai wird in Schura zwischen dem Kreisel Richtung Gunningen, der K 5910 und der Abfahrt K 5913 die Fahrbahndecke erneuert, wie das Landratsamt Tuttlingen mitteilt. Die Straße sei dringend sanierungsbedürftig. Eine Umleitung soll eingerichtet werden, ob voll gesperrt wird und in welchem Zeitraum die Bauarbeiten genau stattfinden, will das Landratsamt kommende Woche bekanntgeben, so Pressesprecherin Nadja Seibert.