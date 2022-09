Abschied von der „Seele der Schule“

Studiendirektor Manfred Lang, insgesamt 38 Jahre lang Lehrer am Gymnasium Trossingen, und dies von 2002 bis zu seinem Ruhestand 2012 als stellvertretender Schulleiter, ist am 24. August verstorben. Das teilt das Gymnasium in einem Nachruf mit. Die Schulgemeinschaft hatte ihn zum Ende seiner Tätigkeit als „Seele der Schule“ empfunden und wird ihm ein ehrendes Angedenken bewahren, heißt es darin weiter.

Manfred Lang wuchs in Ravensburg auf und besuchte dort bis zum Abitur das humanistische Spohn-Gymnasium. Danach studierte er an der Universität München Mathematik und Physik und legte 1974 die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien ab.

Er kannte „sein“ Gymnasium Trossingen von Grund auf, hatte er doch bereits als Studienreferendar 1974 und 1975 seine Ausbildungszeit bei uns absolviert. Nach Ablegung der zweiten Dienstprüfung im Januar 1976 unterrichtete er in Trossingen mit vollem Lehrauftrag die Fächer Mathematik, Physik und Naturphänomene und führte in den folgenden Jahrzehnten unzählige Leistungs- und Grundkurse zum Abitur. Bei Eltern, Schülern und Kollegium gleichermaßen galt er als ein Lehrer, der großes pädagogisches Geschick und eine besondere Nähe zu Schülern besaß. Dies zeigte sich in seinem nahezu ununterbrochenen Einsatz als Klassenlehrer. Zudem war er jahrelang Personalrat und Vertreter des Lehrerkollegiums in der Schulkonferenz. Er wirkte mit bei der Organisation von Schulfesten und Projekttagen, gestaltete die Elterninformationen beim Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium und initiierte die „Schnuppertage“ für künftige Fünftklässler.

2002 wurde er zum stellvertretenden Schulleiter ernannt und war dadurch noch stärker in die Referendarsausbildung eingebunden, die Organisation der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen, und auch die Erstellung von Stundenplänen und Vertretungsplänen. Manfred Lang hatte nach der schweren Erkrankung des damaligen Schulleiters Wolfgang Menz im Jahre 2009 sehr viel Verantwortung zu tragen und die Schule hervorragend geführt, schreibt die Schule im Nachruf weiter.

Er war die „Seele der Schule“, behielt auch in schwierigen Details den Überblick, war jederzeit ansprechbar, immer um optimale, schüler-, eltern- und lehrergerechte Lösungen bemüht, war vielen ein Vorbild und ein angenehmer, aber auch kritischer Gesprächspartner. Bereits bei seiner Verabschiedungsfeier in den Ruhestand im Jahr 2012 waren sich Schulleiterin Irene Mack, Elternvertreter, Schüler und Kollegium einig, dass man eine ganze herausragende Lehrerpersönlichkeit verloren hatte: Lang sei mit seinen Arbeitsleistungen über das hinausgegangen, was einem Menschen als berufliche Belastung zuzumuten sei. Vielfach habe er Stunden geopfert, um sinnvolle, zeitsparende Lösungsmodelle für Schüler und Lehrer zu finden und nicht auf die Uhr geschaut, wenn es darum ging, für andere da zu sein.“