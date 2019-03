Ableser der Stadtwerke unterwegs

Die Stadtwerke Trossingen möchten die Trossinger Bürger darüber informieren, dass ihre Ableser im Zeitraum vom 25. März bis 12. April wieder in Trossingen unterwegs sind, um die Wasser-, Gas, Fernwärme- und Stromzähler abzulesen. Um eine korrekte Jahresabrechnung erstellen zu können, werden die tatsächlichen Verbrauchswerte einmal jährlich ermittelt. Für die Stadtwerke Trossingen unterwegs sind (von links): Reinhold Fuchs, Lisa Müller, Franz Preis und Gerhard Hermle. Selbstverständlich, so die Stadtwerke, haben die Ableser ihre Dienstausweise dabei, diese können auf Wunsch vorgezeigt werden. Für Fragen oder weitere Informationen steht das Kundencenter unter 07425/94 02 55 oder per E-Mail an kunden-info@swtro.de zur Verfügung. (pm) Foto: Stadtwerke