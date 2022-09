Abiturjahrgang 2002 besucht Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Kaum wiederzuerkennen!“ - Zwanzig Jahre nach der Abiturprüfung war der Jahrgang 2002 am Wochenende zu Gast im Gymnasium Trossingen. Schulleiter Markus Eisele führte die rund zwanzig Ehemaligen durch die Schule und erläuterte die baulichen und konzeptionellen Veränderungen der letzten Jahre. Die Ehemaligen, die aus ganz Deutschland angereist waren, schwelgten in Erinnerungen und nutzen die Gelegenheit, mehr über das Schulprofil und die pädagogische Ausrichtung zu erfahren. Stellvertretend für den Jahrgang überreichte Nina Kasprowicz Schulleiter Markus Eisele eine Spende in Höhe von 715 Euro für den Förderverein.