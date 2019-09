Ab Mittwoch ist wieder frühes Aufstehen angesagt

Nächste Woche enden die Sommerferien. Um Eltern und Kindern einen besseren Überblick zu verschaffen, hat die Stadtverwaltung eine Auflistung erstellt.

Am Mittwoch, 11. September, ist um 8.20 Uhr in der Friedensschule Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier. Ebenfalls am Mittwoch, 11. September, beginnt um 8 Uhr in der Rosenschule der Unterricht für die Klassen zwei bis vier. Am selben Tag starten auch die Klassen zwei bis vier in der Kellenbachschule Schura um 8.35 Uhr.

Die Ökumenischen Schulanfangsgottesdienste der Grundschulen finden wie folgt statt: Am Donnerstag, 12. September, gibt es um 8.30 Uhr den Gottesdienst für die Friedensschule mit den Klassen zwei bis vier in der Theresienkirche Trossingen.

Am Donnerstag, 24. Oktober, ist um 8.15 Uhr für die Klassen eins bis vier der Rosenschule Schulgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche.

Die Löhrschule startet ebenfalls am Mittwoch, 11. September, ins neue Schuljahr. Los geht’s um 8.20 Uhr für die Klassen sechs bis zehn. Am Donnerstag, 12. September, ist um 9 Uhr die Aufnahme der neuen Fünftklässler.

Für die Realschüler heißt es am Mittwoch, 11. September, ab 8.20 Uhr wieder „die Schule beginnt“. Die Klassen sechs bis zehn haben dann Unterrichtsbeginn. Am Donnerstag, 12. September, findet um 7.30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst in der Aula statt. Am Donnerstag, 12. September, ist um 8.10 Uhr die Aufnahme der neuen Fünftklässler.

Selbstverständlich beginnt auch für das Gymnasium am Mittwoch, 11. September, wieder der Unterricht. Die Klassen sechs bis zwölf starten um 8.20 Uhr in den Schultag. Am Donnerstag, 12. September, findet um 7.30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst für alle Klassen in der Martin-Luther-Kirche statt. Am Donnerstag, 12. September, ist um 8.40 Uhr die Aufnahme der neuen Fünftklässler im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus.

Und auch die Solwegschule beginnt das neue Schuljahr am Mittwoch, 11. September, um 8.20 Uhr.

Besonders spannend wird es für die Erstklässler werden. Sie haben den Kindergarten hinter sich gelassen und starten nun ins Schulleben. Am Samstag, 14. September, ist um 9 Uhr der Gottesdienst für die Schulanfänger der Friedensschule in der Theresienkirche. Am Samstag, 14. September, ist um 10 Uhr die erste Unterrichtsstunde.

Am Freitag, 13. September, um 9.30, Uhr findet der Ökumenische Schulanfängergottesdienst der Rosenschule in der Martin-Luther-Kirche statt. Am Freitag, 13. September, ist um 10.30 Uhr die Schulaufnahmefeier in der Aula der Löhrschule.

Ebenfalls am Freitag, 13. September, steht um 14.30 Uhr die Schulaufnahmefeier der Schüler der Kellenbachschule in der Kellenbachhalle Schura an.

Ihren ersten Tag in der Grundschulförderklasse in der Friedensschule werden die Jungen und Mädchen am Donnerstag, 12. September, um 14.30 Uhr gemeinsam mit den Eltern erleben.