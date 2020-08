Nur wenige asylsuchende Gambier dürfen offiziell in Deutschland bleiben. Ihre Anerkennungsquote ist laut Südwest-Innenministerium geringer als fünf Prozent. Trotzdem bleiben sie im Land, weil sich Gambia viel zu oft querstelle, seine Staatsangehörigen zurückzunehmen. Das kritisiert Innenminister Thomas Strobl (CDU) in einem Brief an Außenminister Heiko Maas (SPD), der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Strobl fordert von Maas deutlich mehr Engagement.