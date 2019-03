999 000 Euro für die Erlebniswiese

Mehr Fördergeld als erwartet, bekommt die Stadt Trossingen für den Ausbau der Erlebniswiese. 999 000 Euro schießt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau für städtebauliche Erneuerungen zu. Das sind 77 000 Euro mehr, als die Stadtverwaltung in ihren Haushaltsplanungen erhofft hatte. Im ersten Bauabschnitt sollen Räume für das Stadtjugendreferat gebaut werden. Diese werden dringend gebraucht, weil das Team des Jugendreferats seit einigen Jahren sich mit Übergangslösungen zufrieden geben muss und sein derzeitiges Domizil, die ehemalige Stadtbücherei, für andere Zwecke genutzt werden soll. Neben den Büros soll es auch Räume für die Jugendlichen geben, wo sie sich treffen oder zum Beispiel gemeinsam kochen können. Eng verbunden mit der Idee der neuen Erlebniswiese ist auch eine Dirtbike-Strecke, auf der BMX-Fahrer Sprünge und unterschiedlich geformtes Gelände vorfinden werden. Insbesondere dafür hatte sich im Vorfeld eine sehr engagierte Gruppe Jugendlicher stark gemacht. In einem zweiten Bauabschnitt sollen weitere Radstrecken und ein Spielplatz entstehen. Die bisherigen Anlagen, wie der Skaterpark (Foto), sollen in die Konzeption eingepasst werden.