8 000 Euro Blechschaden nach Unfall

Ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 8 000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen, 5. Juli, gegen 9.45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Espachstraße und der Lange Straße ereignet hat. Eine 34 Jahre alte Fahrerin eines VW Touran war laut Polizei auf der Espachstraße in Richtung Lange Straße unterwegs.

An der Einmündung zur Lange Straße bog sie nach links ein und prallte mit einem VW Polo einer 46-Jährigen zusammen, der auf der Lange Straße in Richtung Trossingen fuhr. Die beiden Autofahrerinnen verletzten sich durch den Aufprall nicht. Die Polizei schätze den am VW Touran entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von 3 000 Euro und am VW Polo auf rund 5 000 Euro.