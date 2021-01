78 Flüchtlinge in Trossinger Asylbewerberheim unter Quarantäne

Sämtliche 78 Bewohner des Asylbewerberheims an der Gottlieb-Daimler-Straße stehen derzeit unter Quarantäne. Bereits am 21. Januar war eine Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet worden, berichtete Nadja Seibert, Sprecherin des Tuttlinger Landratsamts, auf Anfrage. Daraufhin seien alle Bewohner getestet worden: Bei sechs Personen aus vier Familien sei dieser positiv ausgefallen. Das Gesundheitsamt habe sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht und alle Bewohner in häusliche Isolierung geschickt. Diese ende am Sonntag, 31. Januar. Ein Securitydienst überwache die Einhaltung der Regeln, auch die Polizei sei informiert.

Die Versorgung der Bewohner ist laut Seibert sichergestellt: Diese würden auf Zettel schreiben, was sie bräuchten. Sozialarbeiter und ein Hausmeister erledigten dann die Einkäufe.