600 000 Varianten für einen S-Klasse-Fahrersitz

Wie hochtechnisierte Roboter und Menschen zusammenarbeiten, durften zwei Geographiekurse der Jahrgangsstufe 2 des Gymnasiums Trossingen vor kurzem bei einer Exkursion in das Mercedes-Produktionswerk in Sindelfingen bestaunen. Dabei erlebten sie die Theorie aus dem Unterricht in der Praxis

In Sindelfingen produzieren täglich 35 000 Mitarbeiter auf einem Gelände von drei Quadratkilometern alle 40 Sekunden ein Auto - das sind 1500 Autos am Tag. Der Bau einer neuen smart factory auf dem Produktionsgelände bereitet den Übergang in die vernetzte Industrie 4.0 vor. Bei einer smart factory organisieren sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme ohne menschliche Eingriffe weitgehend selbst.

Zunächst erhielten die Schüler Impressionen im Presswerk. Hier wurde im Sekundentakt ein Teil der Heckklappe des neuen Mercedes CLS gepresst. Die Pressen arbeiten dabei mit einem Druck von bis zu 7000 Tonnen, was dem Gewicht des Eifelturms entspricht. In der Montagehalle werden die Fahrzeuge den Kundenwünschen entsprechend individuell zusammengefügt.

Schüler erleben Theorie in der Praxis

Die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu gewinnen sei größer, als zwei identische Mercedes auszuliefern, erfuhren die Schüler. Allein bei einem Fahrersitz der S-Klasse gäbe es 600 000 Variationsmöglichkeiten. Diese Vielfalt benötige eine immense Logistik, da die verschiedenen Teile in korrekter Reihenfolge an die jeweiligen Montagestationen angeliefert werden müssen, wie die Schüler lernten.

Die im Unterricht besprochenen Just-in-Time und Just-in-Sequence-Prinzipien wurden den Schülern verdeutlicht. Bei ersterer wird das Material in der Stückzahl und zu dem Zeitpunkt produziert und geliefert wird, wie es tatsächlich benötigt wird. Die Just-in Sequence-Produktion geht noch einen Schritt weiter: Die benötigten Module werden nicht nur rechtzeitig in der notwendigen Menge angeliefert, sondern auch in der richtigen Reihenfolge (Englisch: sequence).

Durch diese Prinzipien dauert die Produktion eines einzelnen Wagens nur zweiTage.

Ein weiteres Merkmal postfordistischer Produktionsprozesse ist die Zusammenarbeit mit vielen Zulieferern. Um die Wünsche der Kunden nach Individualität zu wahren, werden aber dennoch viele Teile, wie beispielsweise das Armaturenbrett, im Werk zusammengebaut.

Die Exkursion stellte eine lehrreiche Ergänzung des Unterrichts für die Schüler dar, so das Fazit des Gymnasiums.