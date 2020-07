Die Entscheidung über die Verteilung der Finanzhilfen aus dem Ausgleichstock an die Gemeinden ist gefallen. Sowohl Trossingen als auch Durchhausen sind unter den Gemeinden, die gefördert werden.

Trossingen erhält für die Erweiterung der Realschule und des Gymnasiums um den Ganztagesbereich und den ersten und zweiten Bauabschnitt des Umbaus der Realschule 600 000 Euro. An Durchhausen gehen für die Umnutzung von Lagergebäuden in Vereinsräume 60 000 Euro.

Insgesamt fließen in diesem Jahr 2 Millionen Euro Investitionshilfen in den Landkreis Tuttlingen. Das sind gegenüber dem Vorjahr fast 400 000 Euro mehr Fördermittel, wie das Landratsamt mitteilt. Grundsätzlich werden die Mittel des Ausgleichstockes dazu verwendet, um in den Gemeinden kommunale Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen. In diesem Jahr werden laut einer Mitteilung des Landratsamts vor allem leistungsschwache Gemeinden bei ihren Vorhaben unterstützt.

Verteilt werden die Mittel auf insgesamt neun Projekte im Landkreis Tuttlingen.