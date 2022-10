56 Kilometer bei 3500 Höhenmeter und in 24 Stunden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Realschule Trossingen machte auch in den Ferien eine sportliche Figur und wurde ihrem Namen als „Weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“ (WBS) gerecht.

In den Sommerferien bestritten der stellvertretende Schulleiter Dr. Antony Crossley und sein Kollege Christian Helfrich den „Stoneman-Hike“ in den Dolomiten. Unter Alpinisten und Sportkletterern stellen insbesondere die drei Zinnen der Sextner Dolomiten eine besondere Herausforderung dar. Für alle anderen, die eine sportliche Herausforderung suchen, bietet der Südtiroler Roland Stauder genau die richtige Alternative: Den Stoneman-Dolomiti-Hike.

Hierbei handelt es sich um eine Wanderung durch die Dolomiten, die auf verschiedenen Niveaustufen absolviert werden kann. Wer die Strecke in drei Tagen bewältigt und dabei alle vorgegebenen Checkpoints abläuft, erhält die Stoneman-Trophäe in Bronze. Schafft man es in zwei Tagen erhält man Silber. Die ultimative Herausforderung besteht allerdings darin, den 56 Kilometer langen Rundweg, auf dem rund 3500 Höhenmeter zu bewältigen sind, in 24 Stunden zu absolvieren.

„Uns beiden war klar, dass die sportliche Herausforderung im Vordergrund stand und wir definitiv versuchen wollten es in einem Tag zu schaffen“, sagt Helfrich.

Dazu war eine intensive Vorbereitung nötig. Um die Strecke an einem Tag zu bewältigen, muss einfach alles stimmen: Streckenplanung, Fitnesslevel, Ernährung und nicht zuletzt auch das Wetter. Denn bei schlechten Wetter in den Bergen ist der Grat zwischen entspannter Wanderung und Lebensgefahr oft sehr schmal. Außerdem spielt neben dem sportlichen Aspekt nicht zuletzt auch die mentale Herausforderung eine wichtige Rolle, die über Erfolg beziehungsweise Misserfolg entscheiden kann. „Vor allem vor den Höhenmetern hatten wir Respekt“, berichten beide.

Morgens um zwei Uhr ging es los. Bei sternenklarem Himmel und nur mit der allernötigsten Ausrüstung, um Gewicht einzusparen, starteten die beiden zum ersten Checkpoint in Richtig Sarlsattel. „Wir wollten den härtesten Anstieg auf den Sarlsattel von fast 1000 Höhenmeter und Steigungen von streckenweise bis zu 40 Prozent gleich zu Beginn der Tour bewältigen“, sagt Crossley.

Im Nachhinein hat sich diese Taktik als genau richtig herausgestellt. Denn vor ihnen lag ein sehr langer Tag mit vielen Höhen und Tiefen, sowohl physisch wie auch mental.