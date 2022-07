41-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 5914 zwischen Schura und Gunningen hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinter mit Anhänger war auf der K 5914 von Schura herkommend in Richtung Gunningen unterwegs. An einer Einmündung bog der Sprinterfahrer nach links in Richtung Spaichingen ab. Hier prallte er mit einem auf der K 5914 aus Richtung Gunningen kommenden 41-jährigen Motorradfahrer zusammen.

Motorradfahrer bremst noch ab

Der Zweiradfahrer erkannte zuvor die Gefahrensituation, bremste noch stark ab und stürzte während einer Ausweichbewegung auf die Straße. Im weiteren Verlauf rutschte das Motorrad mit dem 41-Jährigen in die rechte Seite des Sprinters.

Hierbei verletzte sich der Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

Ein Abschlepper kümmerte sich um das beschädigte Motorrad der Marke Horwin. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Motorrad und am Sprinter auf eine Höhe von jeweils rund 6.000 Euro.