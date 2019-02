30 000 Euro Zuschuss für „Nudelhaus“

Der Landkreis Tuttlingen wird sich mit 30 000 Euro am Sozialprojekt „Nudelhaus“ in Tuttlingen beteiligen, das ausgeweitet werden soll. Landrat Stefan Bär sprach von einem ambitionierten Projekt, „aber wir sind sehr davon angetan“.

Der Verein „Lebenshaus – ökumenische Gemeinschaft für soziale Integration“ will die Produktionsstätte des „Nudelhauses“, das seit 1991 Teigwaren und Gebäck herstellt, in die Güterhalle beim Stadtbahnhof in Trossingen verlegen. Menschen mit Handicaps finden im Projekt des Lebenshauses Beschäftigung, aktuell sind 30 Menschen angestellt.

In den Haushaltsberatungen für 2019 haben sich der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Kreistags wie auch der Kreistag mit dem Thema beschäftigt. Dennoch war der Zuschuss von 30 000 Euro mit einem Sperrvermerk versehen. Den Räten fehlte damals eine nähere Beschreibung des Sozialprojekts. Diese Informationen liegen nun vor, weshalb die Räte des Gesundheits- und Sozialausschusses nun grünes Licht gaben – der Kreiszuschuss kann fließen. 900 000 Euro kostet der Bahnhof. Laut Angaben des Vereins werden umfassende Investitionen in das Gebäude notwendig.