3 000 Euro für Nachsorgeklinik Tannheim

„Es ist schon eine Tradition“, so Annette Drössler, Geschäftsführerin des Modehauses Bilger exclusiv am Maschkeplatz, am Nikolausabend. Auch dieses Jahr hat das Modehaus Bilger an die Nachsorgeklinik Tannheim gespendet – 3 000 Euro. Roland Wehrle, Geschäftsführer der Klinik, freute sich sichtlich über diese Unterstützung.

Jährlich ist die Nachsorgeklinik auf Spenden in Höhe von 600 000 Euro angewiesen, um den Betrieb am Laufen zu halten und die krebs- und herzkranken Kinder mitsamt ihren Familien zu behandeln und zu betreuen. Dieses Mal sollen die Spenden vor allem in die Renovierung der Bäder fließen. Gespart werde außerdem für einen Anbau, so Wehrle. Hier muss aber erst einmal geplant werden, „denn so ein Anbau soll natürlich zur Atmosphäre passen und auch für therapeutische Zwecke geeignet sein.“

Weil jährlich neue Investitionen anfallen, „sind wir sehr froh darüber, dass wir auch vom Modehaus Bilger unterstützt werden“, so Wehrle weiter.

Die Tannheimer Nachsorgeklinik ist eine von nur fünf Kliniken deutschlandweit, die ein solches Konzept für Kinder und Jugendlichen sowie für deren Familien anbieten. „Die Angehörigen gehören immer mit dazu, sie sollen nicht hinunterfallen“, betont Roland Wehrle. Diese hätten zwar keine medizinischen Herausforderungen, aber umso mehr psychische Erkrankungen.

Einzigartig ist die Tannheimer Klinik dadurch, dass jährlich 80 Familien, deren Kinder verstorben sind, während der Trauer betreut werden und dort mit professioneller Hilfe Trauerarbeit erleben können. Ein finanzielles Problem: „Diese Kosten werden nicht gänzlich von den Krankenkassen übernommen“, so der Geschäftsführer. Hier müsse weiter gekämpft werden. Zwar sei Trauer keine Krankheit, aber sie löse psychische Krankheiten aus. „Da gibt es Familien, die ein halbes Jahr nicht arbeitsfähig sind“, weiß Wehrle, der die Klinik seit 22 Jahren leitet und auch Positives berichten kann: „Es ist sehr erstaunlich, wie positiv diese schwerkranken Kinder denken und am Leben teilhaben wollen – sie schreiben sich nicht ab.“

Die Idee, Geld für den guten Zweck zu spenden, statt in Kundengeschenk zu investieren, verfolgt das Trossinger Modehaus schon seit eineinigen Jahren: „Wir denken, dass unsere Spende dort gut aufgehoben ist“, sind Annette Drössler und ihre Familie überzeugt.