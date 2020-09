30 Jahre als Koch im Bethel

Bethel-Hauptgeschäftsführerin Helene Sleiers hat die langjährigen Mitarbeiter Karlheinz Papke und Brigitte Luithardt verabschiedet.

Papke war seit 1990 im Unternehmen Bethel Trossingen tätig. Vieles habe sich geändert im Laufe der letzten 30 Jahre, so Papke. Auch Sleiers erläuterte, dass die Strukturen der Küche von damals nicht zu vergleichen seien mit den heutigen Standards, Hygienevorgaben und Abläufen. Mit Hochachtung sprach Helene Sleiers von der jahrelang geleisteten Tätigkeit und Leistung. „Auch waren Sie in schwierigen Zeiten immer zur Stelle - bei allen Neuerungen, Veränderungen, Umstrukturierungen, Prüfungen und und und – dafür ein herzliches Dankeschön.“ Amüsante, aber auch ernsthafte Erinnerungen an frühere Zeiten schilderte der Koch und wie wohl er sich mit seinen Küchenteamkollegen und unter Leitung vo Chef Bernhard Kaiser fühlte. Ein einfaches „auf Wiedersehen“wäre in diesen Fällen nicht ausreichend, so die Mitteilung des Bethels. Und so wurde Papke von der ganzen Küchencrew mit vielen Leckereien verabschiedet.