25. Mahnwache unter dem Motto „Schweigen für den Frieden“

Zum 25. Mal treffen sich am Freitag 19. August, besorgte Bürgerinnen und Bürger Trossingens zu einer Mahnwache unter dem Motto „Schweigen für den Frieden“. Als am 24. Februar die russische Invasion in die Ukraine begann, riefen mehrere friedensbewegte Trossinger erstmals zu einer Mahnwache auf. Damals dachte niemand daran, dass es zu so vielen Wiederholungen dieser Zusammenkunft kommen wird. Und niemand weiß, wie oft diese noch stattfinden muss. Alle sind davon überzeugt, dass Kriege ein Verbrechen an der Menschheit sind, und als solche ist diese Mahnwache zu verstehen, die einmal mehr am Freitag 19. August um 17.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz stattfindet. Zur Teilnahme wird eingeladen. Foto: privat