25 000 Euro Schaden nach Zusammenprall

Rund 25 000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr an der Trossinger Straße (L 429) ereignet hat. Eine 48-jährige Audi-Fahrerin fuhr laut Polizei von Schura kommend in Richtung Trossingen. An der Einmündung zum P+R-Parkplatz bog sie links ab und missachtete die Vorfahrt einer entgegenkommenden 55-jährigen Opel-Fahrerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.