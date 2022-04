24 Firmbewerber werden vorgestellt

Einen fröhlichen Gottesdienst feierten die Firmbewerber für das Jahr 2022 mit ihren Familien am vergangenen Sonntag in der Theresienkirche. Insgesamt 24 Jugendliche aus Trossingen, Gunningen und Durchhausen bereiten sich derzeit auf die Firmung vor. Als sichtbares Zeichen ihrer Vorbereitung steht ein großer Wegweiser mit den Namen aller Firmbewerber in der Theresienkirche. „Gib meinem Leben Richtung“, das ist das diesjährige Motto.

Vorbereitet und begleitet auf ihrem Weg zum Firmsakrament werden die Jugendlichen von Eva Hagen, Edeltraud Samson, Jessica Wunderlich, Siegbert Fetzer und Kurt Diehm. In seiner Predigt zur Begegnung von Jesus mit der Ehebrecherin, erinnerte Pastoralreferent Kurt Diehm alle daran, „Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“. Jeder müsse seinen Weg gehen und es gebe Raum, Schuld einzugestehen und Vergebung zu finden. Die Firmung wird am Sonntag, 15. Mai von Weihbischof Thomas Maria Renz in der Trossinger Theresienkirche gespendet.