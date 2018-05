23 Unternehmen stellen aus

Am Mittwoch, 6. Juni, haben Jugendliche und junge Erwachsene wieder die Gelegenheit, sich bei der Ausbildungsmesse über Ausbildungsberufe in der Region zu erkundigen und mit Azubis und Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

Und von denen werden bei der Messe 23 vertreten sein - so viele Unternehmen wie nie. Sie bieten Informationen zu Studium und Ausbildung in den Branchen Handwerk, Dienstleistung, Handel und Industrie - vom Altenpfleger bis zum Produktdesigner oder Polizisten. Aufgrund der Menge der Unternehmen sei es auch gleich klar gewesen, dass die Veranstaltung zum zweiten Mal im Konzerhaus stattfindet, so Michael Weisser, der Vorsitzende des Gewerbevereins. Auch die Nähe zu den Schulen ist für den Gewerbeverein ein wichtiger Faktor.

Messe hat von 11 bis 16 Uhr geöffnet

Bis 2016 hatte die Messe im Kesselhaus ihren Platz, wo der zweite Stock sowie ein Zelt miteinbezogen werden mussten, um alle Aussteller unterzubringen.

Die inzwischen sechste Auflage der Ausbildungsmesse wird von 11 bis 16 Uhr geöffnet sein. Auch in diesem Jahr haben Schulklassen nacheinander die Möglichkeit, sich auf der Messe umzuschauen. „Erstmals sind auch zwei Firmen aus Aldingen mit dabei“, berichtet Weisser. „Deshalb werden wir einen Busfahrdienst von Aldingen nach Trossingen einrichten.“ Auch die Schüler des Nachbarorts wollen Aussteller und Gewerbeverein im Konzerthaus begrüßen.

Die Trossinger Ausbildungsmesse hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich etabliert. Wie Michael Weisser bestätigte, haben auch im vergangenen Jahr wieder einige Jugendliche über die Messe einen Ausbildungs- oder Studienplatz gefunden.

Bei der Trossinger Ausbildungsmesse mit dabei sind die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Jennifer Bacher, Bäckerei Link, BKK SBH, Flaig und Hommel Aldingen, Vis GmbH, Haas Schleifmaschinen, IMS Gear, IHK SBH, Initial Textil, Internationaler Bund e. V. IB Süd Bildungszentrum Tuttlingen, Lerner, Lachenmaier und Partner, me-tec, MS Industrie Verwaltungs GmbH, Seniorenzentrum Bethel, Stadtverwaltung Trossingen, TR Electronic, Volksbank Trossingen, Vosseler Aldingen, Walter Straßenbau, Firma Held Technologie GmbH und die Polizei.