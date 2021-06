2027 soll es eine Briefmarke zur Geschichte der Harmonikaindustrie geben

Am Aufkommen der „Buschmann-Legende“, wonach der oben genannte Thüringer 1821 eine Mundäoline und 1822 eine Handäoline erfunden haben und damit Pionier von Mund- und Ziehharmonika gewesen sein soll hat die Firma Hohner nicht geringen Anteil: Sie publizierte 1938 die von Heinrich Buschmann (ein Enkel des angeblichen Erfinders!) kurze Biografie „Christian Friedrich Ludwig Buschmann, Der Erfinder der Mund- und der Handharmonika“. Das 24-seitige Heft bringt außer dem oben genannten Brief von 1828 keine zeitgenössischen Belege. (mh)

1828: Friedrich Buschmann aus Friedrichroda/Thüringen. In einem Brief vom 21.12.1828 beschreibt er seine Mundharmonika-Erfindung als „neues Instrument“.

Die sicher aus Thüringen lancierte Mundharmonika-Sondermarke vom April 2021 sollte zunächst „200 Jahre Mundharmonika“ betitelt sein und damit auf die vorgebliche Erfindung des Musikers und Instrumentenbauers Friedrich Buschmann im Jahr 1821 hinweisen. Sicher entstanden erste primitive Instrumente in den frühen 1820er-Jahren; mit einiger Wahrscheinlichkeit in Wien. Doch wer wann genau und wo die erste Mundharmonika gebaut hat, wird kaum zu klären sein. Diese Art von Nebenprodukten und Spielzeug ließ man damals nicht patentieren. Hier die durch Quellen gesicherten Daten:

Wie berichtet ist am 1. April ein Sonderpostwertzeichen zum Thema „Mundharmonika“ erschienen. Es zeigt eine kolorierte Zeichnung des internationalen Virtuosen Lawrence Cecil Adler (1914 – 2001), der als Larry Adler die Mundharmonika salonfähig machte. Bei aller Freude in der Harmonikaszene über die erstmalige Würdigung des kleinen Musikinstruments auf einer Briefmarke der Deutschen Post: Ankündigung und Bewerbung des Produkts durch die staatlichen Herausgeber waren unvollständig, zum Teil unrichtig und aus Trossinger Sicht sogar etwas ärgerlich.

Aber der Reihe nach: Im Mai 2020 bat die Berliner Grafikerin Julia Neller das Deutsche Harmonikamuseum in Trossingen um Informationen und Bildmaterial, da sie sich am Gestaltungswettbewerb „Sonderpostwertzeichen zur Mundharmonika“ des Bundesfinanzministerium beteilige. Dieser Bitte kam das Museum gerne nach.Danach wurde das Trossinger Spezialmuseum in Sachen Briefmarkenprojekt von keiner Seite mehr kontaktiert. Erst kurz vor Weihnachten meldete die Künstlerin trotz Pandemiewelle voller Freude: „Mein Markenentwurf für das Mundharmonika-Postwertzeichen wurde zur Veröffentlichung ausgewählt“.

Das Postwertzeichen zeigt einen Künstler beim Mundharmonikaspiel und stellt das industrielle Massenprodukt Mundharmonika nicht in den Vordergrund. Zumindest in der Textwerbung für die Marken-Neuausgabe hätten die wichtigen sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte aber genannt werden müssen: Das Magazin „postfrisch“ (Ausgabe 2/2021) der Deutschen Post führt zwar an, dass es sich bei der Mundharfe um das meistgebaute Musikinstrument der Welt handelt, weist aber nicht auf die Bedeutung für den deutschsprachigen Raum hin: Die aus Wien stammende Mundharmonika war lange ein typisch deutsches Produkt.

Hier befanden sich weit über 100 Jahre lang die beiden Weltzentren des Mundharmonikabaus: Aus Trossingen und aus Klingenthal in Sachsen wurden jeweils hunderte von Millionen dieser „Westentaschen-Instrumente“ in alle Welt exportiert. Über Jahrzehnte hinweg hatte die deutsche Mundharmonika-Branche eine monopolartige Stellung weltweitl. Im Laufe von rund 200 Jahren wurden in deutschen Landen sicher über eine Milliarde (!) Mundharmonikas hergestellt, ganz vorwiegend in Trossingen sowie im Musikwinkel bei Klingenthal.

Im Informationstext des für die Marken-Neuausgaben verantwortlichen Bundesfinanzministeriums werden jedoch einige fehlerhafte Fakten genannt und Trossingen taucht erst am Ende auf: „bis dann ab 1857 auch Matthias Hohner in Trossingen Mundharmonikas baute.“ Der Trossinger „Zeugchriste“ Christian Messner, 1827/28 einer der ersten Mundharmonikamacher überhaupt, fällt unter den Tisch.

Durch die Vermittlung von Ehrenbürger und Staatssekretär a. D. Ernst Burgbacher kam eine Korrespondenz mit der zuständigen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Bettina Hagedorn, zustande. Dadurch wurde klar: Ursprünglicher Anlass für die Briefmarkenausgabe sollte das Jubiläum 200 Jahre Mundharmonikamuseum sein (fußend auf der irrigen Annahme, der Thüringer Friedrich Buschmann habe 1821 die erste Mundharmonika geschaffen; siehe nebenstehenden Kasten). Man habe jedoch bemerkt, dass sich dies „wissenschaftlich nicht zweifelsfrei“ belegen lasse, und die Marke deshalb nur „Mundharmonika“ benannt.

Wissenschaftliche Beratung habe Prof. Dr. Conny Restle vom Musikinstrumentenmuseum Berlin geleistet. – Von früheren Kooperationen mit dem Harmonikamuseum bekannt, hatte die Musikwissenschaftlerin jedoch nicht mit dem Museum Rücksprache gehalten. Die Texte zum Gedenkset selbst seien durch die Deutsche Post AG zu verantworten. Diese habe den Fokus auf die philatelistischen Aspekte gelegt und dem Bundesministerium gegenüber argumentiert, auf der Seite „Harmonikainstrumente“ sei ja eine Mundharmonika der Firma Hohner abgebildet.

Wichtigstes Ziel der Korrespondenz war aber nicht eine Art Beschwerdeführung über die Begleiterscheinungen zur schönen neuen Sonderbriefmarke, sondern die Sensibilisierung auf den fehlenden, ganz bedeutenden sozialen und wirtschaftlichen Aspekt. Dieser soll in einigen Jahren durch ein anderes Sonderpostwertzeichen gewürdigt werden.

Dies könnte analog zur Vorgangsweise Italiens geschehen. Die italienische Post verausgabte 1989 eine attraktive Sonderbriefmarke mit Abbildungen der beiden Weltzentren des Akkordeonbaus, Castelfidardo und Stradella.

Die deutsche Post könnte den so lange dominierenden Weltzentren des Mundharmonikabaus, Trossingen und Klingenthal, ein postalisches Denkmal setzen; am besten 2027, wenn hier in der Musikstadt das Jubiläum 200 Jahre Mundharmonika in Trossingen (und 100 Jahre Stadtrechte) gefeiert werden kann.

Die Überzeugungsarbeit scheint gefruchtet zu haben. In ihrer jüngsten Mitteilung schreibt Frau Staatssekretärin Hagedorn:

Ihr Vorschlag „200 Jahre Harmonikabau in Deutschland“ für die Ausgabe einer Sondermarke wurde in die Programmliste für das Jahr 2027 aufgenommen.

Wie in fünf bis sechs Jahre die Entscheidungsprozesse und die Verwaltungszuständigkeiten in Sachen Sonderpostwertzeichen sein werden, ist natürlich ungewiss. Darauf weist die Spitzenpolitikerin aus Berlin zurecht hin.