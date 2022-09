20 Medaillen für die TG Trossingen

Beim landesoffenen Schüler-Herbstmeeting in Spaichingen hat eine kleine aber sehr gute Gruppe Athleten der TG Trossingen um Medaillen und Plätze gekämpft. Das berichtet der Verein in einem Schreiben.

Toni De Gaetano, M10, lief die 50 Meter in 8,79 Sekunden, die 800 Meter in 3,31 Minuten und sicherte sich in beiden Disziplinen den dritten Platz und somit gleich zwei Bronze Medaillen. Philippe Duclaux, M10, sicherte sich den zweiten Platz im 800m-Lauf in 3,13 Minuten und somit eine Bronze Medaille.

Luisa Seifried, M11, warf den Ball 27 Meter weit, landete auf dem dritten Platz und ergatterte eine Bronze-Medaille. Niklas Walter, M11, steigerte seine bisherige Leistung nochmal und sprang mit 4,06 Metern auf den dritten Platz und holte Bronze. Raphael Göckeler, M11, holte sich gleich vier Medaillen: im 50m-Sprint in 7,81 Sekunden den ersten Platz,und drei zweite Plätze. Hochsprung 1,33 Meter, Ballwurf mit 42 Meter und 800 Meter in 2:59 Minuten.

Gabriel Sokolovic, M12, ergatterte zwei Medaillen. Im 75m-Lauf brach er seine bisherige persönliche Bestleistung: Er lief sie in 10,42 Sekunden und hält damit weiterhin Platz 1 in der württembergischen Bestenliste in seiner Altersklasse. Im Kugelstoßen stieß er die Kugel 6,72 Meter und landete auf Platz 3 – Bronze.

Etienne Duclaux, M14, holt fünfmal Gold. Etienne trainiert mittlerweile im Regionalkader und startet am Samstag für die TG Trossingen. In diesen Disziplinen sicherte er sich den ersten Platz: 80m Hürdenlauf in 14,09 Sekunden; 800m in 2:37 Minuten, Hochsprung 1,59 Meter, Weitsprung 5,33 Meter und Kugelstoßen 9,87 Meter.

Am Ende landeten Philippe, Niklas, Toni und Raphael mit ihrer Staffel (4x100 Meter) in 32,81 Sekunden auf dem Goldplatz und sicherten sich vier weitere Medaillen, berichtet der Verein abschließend.