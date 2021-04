20 000 Euro Schaden nach Zusammenstoß bei Trossingen

Shoppen mit Termin, Sportanlagen benutzen oder ein Museumsbesuch mit Anmeldung: Im Bodenseekreis ist das ab Mittwoch wieder erlaubt, da die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstag zum fünften Mal in Folge unter dem kritischen Wert von 100 geblieben war. Nun also wird die Notbremse wieder gelockert, für die Landesgartenschau in Überlingen hat das aber keine Folgen: am 9. April findet die geplante Eröffnung nicht statt.

„Ab morgen gilt der Inzidenzstatus über 50“, sagte Robert Schwarz, der Pressesprecher des Bodenseekreises am Dienstag.