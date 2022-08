1902-2022: 120 Jahre Neubau einer Anna-Kirche

Die Heilige Anna hatte anscheinend für die Trossinger Katholiken immer schon einen besonderen Stellenwert in der christlichen Heilsgeschichte. Als Mutter Mariens und somit zusammen mit ihrem Gatten Joachim die „Stammhalter“ Jesu, galt vor allem im späten Mittelalter der „Anna“ eine hochrangige Verehrung.

Das kleine Kirchlein der Kaplanei im ehemaligen Oberdorf beim „Türmle“ war zumindest in der Zeit vor der Reformation der Heiligen Anna geweiht. Wie schon berichtet, war das Pfarrdorf Trossingen ab 1535 mit Einführung der Reformation durch herzogliche Order „cuius regio, eius religio“ (wessen das Land, dessen die Religion) jahrhundertelang rein evangelisch.

Die erste katholische Familie, die in Trossingen ständig wohnhaft blieb, war die Familie Heinrich Broghammer im Jahr 1879. Broghammers kamen von Rottweil und waren wohl eine gewisse „Urfamilie“ der neuen Katholiken in Trossingen, denn Heinrich wurde später Kirchenpfleger und Mesner.

Das Aufblühen der Trossinger Harmonikaindustrie lockte zunehmend Arbeitskräfte – vor allem vom katholischen Heuberg – nach Trossingen. Auch auswärtige Bauhandwerker fanden hier wegen der regen Bautätigkeit genügend Arbeit; etliche davon stammten aus Hausen am Tann. Im Jahr 1890 zählte man schon 116 katholische Einwohner in Trossingen, was bereits zu einer kleinen katholischen Gemeindebildung führte. Wo aber konnten sie ihren Glauben gemeinsam praktizieren? Sie gingen in die nächstliegende katholische Kirche, die St. Otmars-Kirche in Weigheim. Bei einem damals noch sehr regen Kirchenbesuch der Gläubigen gefiel es den Weigheimern bald nicht mehr, dass die Trossinger Katholiken ihre Plätze belegten.

Im Jahr 1893 rief der Weigheimer Pfarrer Sinz deshalb die Trossinger Katholiken zusammen und regte die Einrichtung eines eigenen Gottesdienstes in Trossingen an. Umgehend begannen diese für ein solches Vorhaben zu sammeln. Mit bischöflicher Unterstützung kam schnell das Geld zusammen, um in der Kapfstraße 14 im Hause des Uhrmachers Christian Link einen Betsaal anzumieten.

Bereits zur Jahrhundertwende reichte dieser Betsaal im Kapf nicht mehr aus; die Katholikenzahl war auf 225 bei einer Gesamteinwohnerzahl von 3 682 angewachsen. So reifte der Plan zur Errichtung einer „richtigen“ Kirche.

Wie 30 Jahre später, als die Theresienkirche in Planung kam, gab es auch zum Bau der ersten Kirche an der Egartenstraße großzügige evangelische Trossinger Bürger, die zum Verkauf von Grundflächen bereit waren. Johannes Messner, Gastwirt zur Linde und Christian Burgbacher, Sägewerksbesitzer, verkauften den Katholiken Grundstücke zum Bau der Kirche.

Architekt Raisch aus Stuttgart erhielt 1901 den Planungsauftrag, wobei das Bischöfliche Ordinariat in Rottenburg kräftig mitmischte. Im Jahr 1902 war das Kirchlein fertig und bekam, wohl in Erinnerung an das einstige Anna-Kirchlein beim Türmle, wieder den Namen der Heilige Anna. Die Kosten beliefen sich auf 17 341 Mark. Im Kirchenschiff gab es 94, auf der Empore 28 Sitzplätze. Am 11. Januar 1903 wurde die Anna-Kirche an der Egartenstraße, gegenüber der Einmündung der Karpfenstraße, vom Dekan aus Wurmlingen geweiht. Der Trossinger Gemeinderat mit Schultheiß Koch an der Spitze nahm geschlossen an der Einweihung teil. An den Kosten hatte sich eine Weigheimerin namens Katharina Weisshaar mit 5000 Mark beteiligt. Als das Kirchlein fertig war, konnten die Schulden bereits komplett beglichen werden.

Die pfarrliche Versorgung übernahm weiterhin der Pfarrer von Weigheim. Es gab jährlich 30 Gottesdienste, ab 1910 waren es 45. Die beiden Glocken kamen erst 1910 auf den Turm und mussten im Weltkrieg 1914-1918 abgeliefert werden. 1921 kaufte die Gemeinde von der Kirchenpflege Balgheim eine Glocke, welche im Jahr 1938 für die Glocken der neuen Theresienkirche eingeschmolzen wurde.

In der Pfarrchronik vom späteren Stadtpfarrer Johannes Abele, auf welcher dieser Rückblick beruht, wird interessanterweise auf den wesentlichen Beitrag eines Mitglieds des Kirchenstiftungsrates hingewiesen, nämlich Oberamtsbaumeister Wäschle. Dieser war ja auch der Architekt des 1904 erstellten neuen Rathauses.

Eine lange Nutzungszeit war diesem ersten katholischen Kirchlein nach der Reformation allerdings nicht beschieden. 1910 war die Katholikenzahl bereits auf 448 angewachsen und die Anna-Kirche war wieder zu klein. Erste Spendenbeträge wurden 1910 gesammelt und bis Ende 1918 waren 13 400 Mark zusammen gekommen. Sie fielen der Inflation zum Opfer.

Pfarrer Josef Gawatz aus Weigheim bemühte sich, für Trossingen einen eigenen Seelsorge-Geistlichen beim Bischöflichen Ordinariat zu erwirken. So kam im Oktober 1923 mit Vikar Erwin Fischer der erste Pfarrverweser nach Trossingen. Damit war endlich eine geordnete Seelsorge mit regelmäßigen Gottesdiensten möglich. Bis zum Bau der Theresienkirche wohnte Pfarrer Fischer in einer Mietwohnung in der Zeppelinstraße.

Erst im Jahr 1930 wurde die Pfarrverweserei vom Ordinariat in eine ständige Stadtpfarrstelle umgewandelt.

Nach dem Bau der Theresienkirche von 1933 bis 1935 ging das Anna-Kirchlein in städtischen Besitz über. Diese verkaufte es in den 1950er-Jahren an die Firma Burgbacher zum Abbruch und zur Erweiterung des Stammholz-Lagerplatzes.