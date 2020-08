16 Jugendliche konfirmiert

Konfirmationen mitten in den Sommerferien sind eigentlich nicht üblich - doch aufgrund der Corona-Krise ist in diesem Jahr alles anders. Lange bestand Unsicherheit in der evangelischen Kirchengemeinde, ob und wann die 41 Konfirmanden das Fest ihrer Konfirmation in diesem Jahr würden feiern können. Schließlich fiel die Entscheidung, die Termine zur Konfirmation auf den August und Oktober zu verteilen.

Für zehn Jugendliche stand die Konfirmation am Samstag an. Veronika Beutelsbacher, Julia Schneider, Lorena Merkel, Noemi Flammer, Luisa Birk, Till Führling, John Reimchen, David Kreider, Regina Stol und Alina Kravec wurden beim Gottesdienst von Pfarrer Michael Bastian in der Martin-Luther-Kirche in die Gemeinde aufgenommen. Eine weitere Gruppe von sechs Jugendlichen wurde am Sonntagsvormittag konfirmiert: Rebecca Benzing, Fabian Baier, Jasmin Schneider, Leoni Lanert, Matthew Dargel und Christian Plaia.

Die weiteren Termine sind der 15. und 16. August sowie das Wochenende vom 17. und 18. Oktober. Die Konfirmationsgottesdienste im Herbst wird Pfarrerin Britta Mann halten, die im Juli in Trossingen ihr Vikariat abgeschlossen hat.