150 Douglasien und 75 Lärchen stehen jetzt neu im Wald

Die Agenda Trossingen und die Hochschulgruppe „hfm - heute für morgen“ haben vor Kurzem insgesamt 150 Douglasien und 75 Lärchen im Wald gepflanzt. Davon berichtet die Agenda in einem Schreiben.

Revierförster Klaus Butschle und Julia Anton von der Agenda Trossingen initiierten die Baumpflanzaktion am Solweg in Trossingen. Bürgermeisterin Susanne Irion war ebenfalls vor Ort. „Es hat großen Spaß gemacht ein Stück Zukunft für Trossingen zu pflanzen“, sagte Julia Anton von der Agenda Trossingen. Klaus Butschle betonte die Wichtigkeit der Umstrukturierung der Wälder angesichts des Klimawandels. „Die Natur braucht Abwechslung. Je vielfältiger die Pflanzenwelt desto besser ist es für die Tiere und desto besser kann der Wald mit den Folgen des Klimawandels umgehen.“

Butschle erklärte den Helfern, dass im neu angepflanzten Wald acht verschiedene Baumarten wachsen. „Hier entsteht ein artenreicher Mischwald der nicht nur schön aussehen wird. Selbst wenn zwei oder drei Baumarten nicht mit den veränderten Klimabedingungen zurecht kommen werden, haben wir immer noch einen gesunden Wald. Das Ganze ist also eine Investition in die Zukunft des Waldes“, wird der Revierförster in dem Bericht zitiert.