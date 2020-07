15 000 Euro für den WLAN-Ausbau

Trossingen hat einen der 15 000-Euro-Gutscheine der EU für freies WLAN ergattern können. Die Fördergutscheine waren in unter einer Sekunde vergeben.

Mit der WiFi4EU-Initiative sollen Bürger und Besucher in der gesamten EU über kostenlose WiFi-Hotspots in öffentlichen Räumen verfügen. Im Rahmen der Initiative finanziert die Europäische Kommission Gutscheine, um Gemeinden bei der Einrichtung von WiFi-Hotspots in diesen Zentren des öffentlichen Lebens unter Nutzung der Dienste von WiFi-Installationsunternehmen zu unterstützen.

Dafür konnten Gemeinden zwischen dem 3. und 4. Juni Gutscheine im Wert von 15 000 Euro für die Installation von WLAN-Netzen beantragen. Für die aktuelle Runde gab es europaweit 26 658 Voranmeldungen., die 14,2 Millionen Euro Fördermittel bereits nach 970 Millisekunden verteilt.

Laut Bürgermeister Clemens Maier hatte die Stadt schon vor zwei Jahren einen Förderantrag gestellt. „Jetzt müssen wir schauen, was wir mit dem Geld machen.“ In jedem Fall wolle sich die Verwaltung deswegen mit dem Gewerbeverein und der Werbegemeinschaft Trossingenactiv zusammensetzen. Eine Möglichkeit sei beispielsweise, so Maier den Rudolf-Maschke-Platz WLAN-technisch auszubauen.