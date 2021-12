1451 Pikse an vier Tagen in Trossingen

Seit einem Monat sind die Mobilen Impfteams mittlerweile jeweils donnerstags in Trossingen. In dieser Zeit wurden bisher 1451 Menschen geimpft. Auch in der kommenden Woche gibt es für die Trossinger die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

Am ersten Termin, am Donnerstag, 25. November, führte das Impfteam in Trossingen 420 Impfungen durch. Das teilte Ralf Sulzmann von der Trossinger Stadtverwaltung mit. Davon waren rund 60 Prozent Erstimpfungen. Am 2. Dezember kamen 295 Menschen zur Impfung, am 9. Dezember 422 und am 16. Dezember 314 Personen. Der Anteil der Erstimpfungen ging dabei zurück: Von anfänglich 60 Prozent auf rund zehn Prozent.

Weitere Impfangebote direkt in Trossingen wird es am 13. Januar und 20. Januar geben – und zwar sowohl für Boosterimpfungen als auch Zweit- oder Erstimpfungen.

Zwischenzeitlich sind Impfungen auch jederzeit in der Kreisimpfstation des Landkreises, Eisenbahnstraße 3 in Tuttlingen (beim Bahnhof), möglich. Trossingens Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann teilt in einer Pressemitteilung mit, dass in der KISt derzeit tagsüber mit nur sehr geringen Wartezeiten zu rechnen ist.

Viele Hausärzte führen ebenfalls seit Monaten Impfungen – zusätzlich zum „normalen“ Praxisgeschehen – durch.

Die Kreis-Impfstation in Tuttlingen (KISt) bleibt von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 26. Dezember, geschlossen. Vom 27. bis 30. Dezember 2021 ist die KISt zu den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 16.30 Uhr (letzter Einlass 15.30 Uhr) geöffnet. An Silvester, Freitag, 31. Dezember, wird in der KISt nur von 9 bis 12 Uhr geimpft. Am Samstag, 1. Januar, sowie am Donnerstag, 6. Januar 2022, findet kein Impfbetrieb in der KISt statt.

Die mobil-stationären Impfteams impfen in Spaichingen (Alte Turnhalle) am Dienstag, 28. Dezember, sowie in Gosheim (Jurahalle) am Mittwoch, 29. Dezember. Geimpft wird jeweils ohne Termin von 9 bis 12.30 Uhr und von 13 Uhr bis 16.30 Uhr. Spätester Einlass ist um 15 Uhr. In Trossingen wird wieder ab dem 13. Januar donnerstags geimpft (am 6. Januar findet wegen des Feiertags kein Impfbetrieb statt).

Da es zudem auch in Immendingen und Fridingen Impfungen gibt, werden ab Januar an fünf Tagen in der Woche mobile Impfteams in allen Verwaltungsräumen des Landkreises Tuttlingen unterwegs sein (montags in Immendingen, dienstags in Spaichingen, mittwochs in Wehingen oder Gosheim, donnerstags in Trossingen, freitags in Fridingen).

Öffnungszeiten über Weihnachten: In Trossingen stehen derzeit zwei Angebote für kostenlose Bürgertests zur Verfügung. Eine Übersicht über alle Testangebote im Landkreis gibt es auf www.landkreis-tuttlingen.de

• Testzentrum im Foyer der Fritz-Kiehn-Halle:

24.12. 8 bis 12.30,

25.12. und 26.12. geschlossen,

27. bis 30.12. 8.30 bis 18.30 Uhr

31.12. 8 bis 12.30

1. Januar geschlossen

• Testzentrum am Rudolf-Maschke-Platz: Termine können online unter https://schoell-apotheken.de/ vereinbart werden. Getestet wird von Montag bis Samstag. An Heilig Abend und Silvester wird bis 11 Uhr getestet.

• Neues Testzentrum im Konzerthaus Trossingen:

24.12. 8 bis 18 Uhr,

25.12. 12 bis 18 Uhr,

26.12. 12 bis 20 Uhr,

27. bis 30.12. 6 bis 13 Uhr und 14 bis 21 Uhr

31.12. 12 bis 20 Uhr,

1. Januar 12 bis 20 Uhr