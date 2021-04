140 Trossinger sammeln Müll

Als vollen Erfolg verbucht die Agenda-Gruppe Trossingen die Müllsammelaktion. „Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass 140 fleißige Müllsammler an der Aktion teilgenommen haben“, so die Agenda.

Begeistert sind die Ehrenamtlichen vor allem von der hohen Anzahl Kinder, die sich beteiligt haben. 44 Prozent der Müllsammler waren Kinder. „Wir sind sehr beeindruckt und stolz“, teilt die Agenda mit. „Es gab sogar weit mehr engagierte Müllsammler als auf den Fotos zu sehen.“ Viele hätten auch Müll gesammelt, ohne am Gewinnspiel teilzunehmen. „Unsere Stadt ist nun ein ganzes Stück schöner, denn es wurden sogar sperrige Teile wie alte Sofas, Türen oder Tisch gesammelt.“ Die Verlosung der Gewinne fand gemeinsam mit der Bürgermeisterin Susanne Irion statt. Diese hat entschieden, die Gewinne aufzustocken, so dass jeder Teilnehmer mindestens einen Eisgutschein erhält. Die Gewinner werden in Kürze durch Stadt per Post informiert.

Der Bauhof meldete ebenfalls positives Feedback zur Aktion. Die städtischen Mitarbeiter wollen auch in Zukunft Müllsammelaktionen wie die der Agenda durch die Bereitstellung von Müllsäcken und die Abholung des Mülls an öffentlichen Mülleimern unterstützen. Die eingesendeten Bilder hat die Agenda zu Fotocollagen zusammengestellt. „Auf diese Weise war es zumindest digital eine gemeinsame Sammel-Aktion der Trossinger“, schreiben die Ehrenamtlichen in einer Pressemitteilung.

Die Auftaktveranstaltung am 6. Mai, bei der sich die Gruppe vorstellen wollte, wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage auf unbestimmte Zeit verschoben.