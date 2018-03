„Leute von heute“ und eine 125-jährige Vereinsgeschichte haben im Mittelpunkt der Hauptversammlung der TG Schura in der Alten Turnhalle gestanden. Zahlreichen Mitgliedern wurde gedankt oder sie wurden geehrt, während Vorsitzende Ellen Schweser einen Abriss der Geschichte des 1893 gegründeten Vereins gab.

Das Jubiläum „125 Jahre TG Schura" wird am 14. und 15. Juli – am Wochenende des Dorffests – groß gefeiert, unter anderem – am Sonntag, 15. Juli – mit einer Dorfrallye für die ganze Familie. Diese Terminwahl sieht Ortsvorsteher Dieter Kohler, der die einstimmig erteilte Entlastung erbat, als ein „tolles Beispiel" dafür, wie sehr TG Schura und Schura „einfach zusammengehören". Die TG, so Kohler, sei „das Vorzeigebeispiel eines Vereins": „Da ist einfach Leben im Verein. Der Verein ist intakt und aktiv."

Die alljährliche Vereinsreise führt im Jubiläumsjahr nach Prag. Allerdings, so Organisator Erwin Link, sind die 56 Plätze bereits alle besetzt und elf weitere Interessenten stehen auf der Warteliste.

Gut bestellte Finanzen

Mit der Vereinskasse ist auch alles bestens bestellt, wie der Bericht von Kassierer Gunter Pfründer zeigte: 2017 gab es mehr Einnahmen und weniger Ausgaben als im Vorjahr und unter dem Strich insgesamt einen Überschuss. Mit derzeit 53 Aktiven und Jugendlichen liege die Quote der aktiven Vereinsmitglieder bei 18 Prozent.

Die erneut zur Wahl stehenden Amtsinhaber wurden alle einstimmig bestätigt (Kassierer Gunter Pfründer auf eigenen Wunsch in geheimer Wahl), nämlich der Zweite Vorsitzende Hans-Dieter Kohler, Kassierer Gunter Pfründer, die drei Beisitzer Frank Kohler, Markus Dettling und Ulrike Kohler sowie Kassenprüfer Hans-Werner Simon.

Handball-Abteilungsleiter Oskar Döring appellierte auch an alle ehemaligen Handballspieler, doch bitte ein Trainer- oder Übungsleiteramt zu erwägen, da die Handball-Spielgemeinschaft (HSG) Baar händeringend nach Trainern suche.

Den Hauptteil der Hauptversammlung nahmen indes Dank und Ehrungen ein.

Ehrungen

Die Ehrungen des Handballverbands Württemberg überbrachte der Vorsitzende des Handballbezirks 7 Neckar-Zollern, Wolfgang Köhl. Die goldene Ehrennadel des Handballverbands erhielten Frank Koler für 25 Jahre Aktivität im Handballsport, Hans-Dieter Kohler für 24 Jahre und Arnold Klukas für ebenfalls 24 Jahre. Die silberne Ehrennadel ging an Armin Pötzsch für 16 Jahre, Oliver Ulrich und Karl-Heinzu Unterseher für 17 Jahre als Beisitzer.

Auch die TG Schura selbst sprach Ehrungen für treue Vereinsmitgliedschaften aus. Die Ehrungen gingen für 25 Jahre TGS an Waltraud Bertsch, Thomas Kohler und Dieter Woern; für 40 Jahre an Benno Schug; für 50 Jahre an Edith Götz, Erwin Link, Helga Link, Lore Pfründer und Horst Wenzler; für 60 Jahre an Arno Conrad, Rita Gula und Norbert Link und für 70 Jahre an Kurt Kiess. (Nicht alle konnten an der Hauptversammlung anwesend sein.)

Für das Erringen des Kreismeister-Titels wurde die Jugend-Leichtathtletik-Mannschaft bestehend aus Leon Borree, Lukas Liesch, Kolja Gaymann, Yngve Lander, Aaron Pattloch, Matylda Skarpetko und Aike Killi mit ihrem Übungsleiter Juri Gaymann geehrt.

„Leute von heute“

Unter dem Motto „Leute von Heute" dankten Ellen Schweser und Schriftführerin Annette Liesch im Namen des Vereins einer ganzen Reihe von Mitgliedern, die seit mehr als zehn Jahren auf verschiedenste Weise – sei es im Vereinsrat, bei TGS-aktuell, bei Arbeits- und Wirtsdiensten und vielem mehr – für die TG aktiv sind oder waren: Georg Banzhaf, Dieter Dettbarn, Markus Dettling, Hilde Distel, Arnold Klukas, Frank Kohler, Ulrike Kohler, Annette Liesch, Margritta Link, Gunter Pfründer, Helga Ruff, Carola Schug, Hans-Werner Simon, Ursula Simon, Karl-Heinz Unterseher, Margret Unterseher und Ute Vosseler.

„Das Leben ist ein ständiger Fluss", hatte Vorsitzende Ellen Schweser zu Beginn der Versammlung festgestellt, als sie ihren Rückblick auf die 125-jährige Geschichte der TGS einleitete, die begann, als 1893 einige Männer beschlossen, Schuras ersten Verein zu gründen ... (Fortsetzung folgt.)