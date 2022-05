11. Kinderleichtathletik-Cup bei der TG Schura

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Kinderliga 2022 des WLV-Kreises Tuttlingen mit dem 11. KiLA-Cup in eine neue Runde gestartet. Gastgeber war die TG Schura, die den Leichtathletiknachwuchs der Altersklassen U8 bis U12 auf der Sportanlage an der Kellenbachhalle begrüßte.

Nach einem gemeinsamen Warmmachen mit Jugendwartin Doris Fischer von der TG Schura starteten die 89 jungen Athleten in 17 Teams in ihre Wettkämpfe. Für die Jüngsten (U8) stand zunächst der Ballwurf aus dem Stand auf der Tagesordnung. Nils Hohner (Schura), Ralph Hotz und Sem Schlenker (Trossingen) warfen hierbei den Ball in Zone 7 (rund 14 Meter) am weitesten. Beim anschließenden Ziel-Weitsprung in den Reifen überzeugte wieder Sem Schlenker, der es bis zur 8. Weite (2,75 Meter) schaffte.

Bei den Mädchen sprang Emilia Daunhauer mit Ring 7 (2,50 Meter) am weitesten. Beim 2x30-Meter-Sprint aus einem Liegend-Start waren am schnellsten: Sem Schlenker (13,6 Sekunden) und Selina Walter (14,1 Sekunden) aus Schura. Diese Zeiten ergaben sich aus der Addition beider Läufe. In der abschließenden 30-Meter-Hindernis-Sprintstaffel siegte das Team „Die flotten Hasen“ (Spaichingen/Möhringen) mit 52 passierten Hindernissen in drei Minuten.

Beim den rasanten zwei Minuten andauernden Weitsprungstaffeln der U10 sprangen einige Kinder in Zone 11. Bis in Zone 12 (ca. 3,25 Meter) schaffte es jedoch Elioz Michaut aus Fridingen. Im 40-Meter-Sprint aus dem Kauerstart siegten Alena Dekonti (Spaichingen) und Sophie Müller (Trossingen) mit 7,3 Sekunden. Den Ball warf in dieser Altersgruppe Jason Scherlies aus Trossingen am weitesten. Bei den 40-Meter- Hindernis-Sprintstaffeln gingen gleich vier Teams mit 44 passierten Hindernissen in zwei Minuten und somit je einem Rangpunkt in die Wertung ein.

Den Disziplinen der Jugendleichtathletik schon ganz nah kamen die Wettbewerbe der U12, mit dem 50-Meter-Sprint aus dem Startblock, dem Additions-Weitsprung – die drei weitesten Sprünge gehen in die Wertung ein – und dem Ballwurf aus freiem Anlauf. In 8,0 Sekunden sprinteten die 50 Meter Luisa Weißgraf, Diara Fall und Vanessa Sicka vom TV Möhringen am schnellsten, bei den Jungen Johannes Strobel aus Fridingen in 7,8 Sekunden. Im Weitsprung gelangen Vanessa Sicka (Möhringen) mit 3,82 Meter und Niklas Walter (Trossingen) mit 4,06 Meter die weitesten Sprünge. Seine Stärke im Wurf demonstrierte Jona Vogt vom TV Fridingen, der weit über Zone 12 hinaus den Ball warf. Bei den Mädchen zeigte Selina Walter aus Schura die stärkste Leistung ihrer Altersklasse mit Würfen in Zone 12. Mit exakt gleicher Laufzeit von 1,18 Sekunden bei den 4x50-Meter-Hindernis-Sprint-Staffeln waren die beiden Möhringer Teams in dieser Disziplin am schnellsten unterwegs.

Mit den Staffelwettbewerben ging gleichzeitig ein spannender Wettkampf-Tag zu Ende.