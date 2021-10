1000 Ziegen als Weg in ein besseres Leben

Was als ambitionierte Idee startete, rückt allmählich in greifbare Nähe: 1000 gespendete Ziegen für Familien in Tansania, Uganda und dem Südsudan bis Mitte Oktober. Nach mehr als 600 gespendeten Tieren ruft das Hilfswerk Stephanus in Trossingen zum Endspurt auf.

Dank zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer wurden seit dem Projektstart im Juli bis Anfang Oktober bereits über 600 Ziegen gespendet. Von den Chancen der gespendeten Milchziegen sind die Initiatorinnen und Initiatoren des 1000-Ziegen-Projektes um Projektleiter Reinhold Helm überzeugt. Denn die robusten Vierbeiner erweisen sich als Starthilfe für den Weg in ein besseres Leben. So verbessern die Ziegen nicht nur die Ernährungsgrundlage für von Armut betroffene Familien, sie schaffen durch Züchtung und Verkauf auch ein regelmäßiges Einkommen, so Helm. Frauen werden selbstständiger und Kinder steigern durch die nährstoffreiche Ziegenmilch zudem ihre Konzentrationsfähigkeit im Schulunterricht.

Da die Ziegen zudem äußerst pflegeleicht sind, sind sie für das heiße und trockene Klima Afrikas geeignet. So werden sie zur Nahrungsquelle, zur Existenzgrundlage und schließlich auch zum Haustier für Kinder, deren Kindheit durch unzählige Belastungen alles andere als unbeschwert ist. „All das macht die Ziege zu einem Nutztier mit vielen Vorzügen und damit zu einer idealen Spende für Menschen in ressourcenknappen Entwicklungsländern“, so Projektleiter Reinhold Helm.

Während das Ziel von 1000 Ziegen anfangs noch kaum erreichbar erschien, ist die Idee durch eine Welle der Solidarität immer mehr zur Wirklichkeit geworden. Etliche der gespendeten Tiere wurden bereits an afrikanische Familien übergeben. „Wir sind überwältigt und sehr dankbar für das Engagement und die Kreativität unserer Spenderinnen und Spender. Vom Entenrennen bis zum Podcast haben so viele ihr Herzblut investiert und damit das Ziel der 1000 Ziegen immer greifbarer werden lassen“, so Helm über die große Resonanz zum Projekt.

Nach den ermutigenden Erfahrungen nimmt das Projekt, das vom CDH Stephanus BV Trossingen ins Leben gerufen wurde, nun Ziege Nummer 1000 in den Blick. Dazu wurde der Projektzeitraum bis zum 15. Oktober verlängert.

Ziegen können bis zu diesem Zeitpunkt auf der Homepage des Projektes 1000ziegen.de gespendet werden. Der Preis liegt dabei zwischen 25 Euro für einen jungen Ziegenbock und 45 Euro für eine große Milchziege.