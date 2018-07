Überzeugt: Gewalt ist keine Antwort

Wenn es in Trossingen in den vergangenen Jahren Aktionen oder Mahnwachen für den Frieden oder gegen Atomkraft gegeben hat, dann tauchen immer wieder die Namen von Dr. Wolfgang Steuer, Dieter Görlich und Andreas Solleder auf. Im Gespräch mit unserer Zeitung reflektieren die drei Friedensaktivisten die Bedeutung des 11. September und seine Folgen.

Andreas Solleder erinnert sich – wie wohl alle, die den Tag bewusst erlebt haben – noch gut an den Terrorangriff vor zehn Jahren. „Ich war erst ein halbes Jahr vorher bei einem Onkel in New York“, erzählt er. Niemand habe sich einen solchen unmenschlichen Angriff vorstellen können. „Abends hatten wir eine Sitzung der Bürgerinitiative Schura, und wir saßen alle nur da und haben den Kopf geschüttelt.“

Er habe nach den Anschlägen nicht gleich an Krieg gedacht, gibt Solleder zu. Aber der ist dann ziemlich bald gekommen, zuerst in Afghanistan, später im Irak. Und im Zuge der Bündnisverpflichtungen in der NATO zogen auch deutsche Soldaten nach Afghanistan. „Aus der Friedensbewegung lehnt jeder ab, dass der 11. September Ursache eines Krieges war und Gewalt mit Gewalt beantwortet wurde“, so Wolfgang Steuer.

Zwar gibt es in Trossingen keine organisierte Friedensbewegung (der einstige „Arbeitskreis Frieden“ ist längst „eingeschlafen“), aber immer wieder Mahnwachen, etwa zum Hiroshima-Gedenktag.

Zuwachs ist schnell abgeflaut

Insbesondere der zweite Irak-Krieg der USA habe den Mahnwachen anfangs großen Zulauf beschert. „Doch wie bei allen Mahnwachen in Trossingen ist der auch schnell wieder abgeflaut“, so Steuer: „Man muss sehen, dass Menschen, die für Gewaltlosigkeit öffentlich auftreten, immer eine Minderheit sein werden.“

„Die Jungen haben andere Organisationsformen“, gibt Dieter Görlich zu bedenken und verweist etwa auf „virtuelle“ Versammlungen im Internet, per Handy und auf „sozialen Plattformen“. Aber auch bei „traditionellen“ Demonstrationen auf der Straße, etwa jüngst bei einer Anti-Atomkraftaktion in Freiburg oder bei der Menschenkette in Stuttgart, seien inzwischen wieder viele junge Menschen zu sehen, stellen die Drei erfreut fest.

Die Trossinger Friedensaktivisten haben auch versucht, sowohl Dr. Clemens Maier als auch seinen Amtsvorgänger Lothar Wölfle dazu zu bewegen, der Bewegung „Mayors for Peace“ beizutreten, der Bürgermeister für den Frieden, die gegen die Verbreitung von Atomwaffen eintreten. Doch anders als die Stadtoberhäupter von Villingen-Schwenningen und Bad Dürrheim, Rupert Kubon und Walter Klumpp, sind die Trossinger Bürgermeister nicht mit dabei.

Solleder und Görlich, die beide Lehrer sind und gerade damals auch viele muslemische Schüler unterrichteten, hatten nicht den Eindruck, dass diese wegen der Terror-Attacke mit Vorurteilen oder Ausgrenzung konfrontiert gewesen seien. „Im Gegenteil“, so Görlich, „wir haben kurz danach eine Moschee besucht und das war sehr aufschlussreich. Auch die christlichen Schüler waren sehr beeindruckt.“

Auch umgekehrt gab es gute Erfahrungen: „Wir waren im Jahr darauf im Iran und wurden fast auf Händen getragen“, erinnert sich Wolfgang Steuer an eine Urlaubsreise mit Familie und Freunden.

Dieter Görlich setzt den Terror auch in den Kontext des jahrhundertelangen Kolonialismus und Imperialismus der Industriestaaten Europas und Nordamerikas, die im Rest der Welt ein Gefühl der Ungerechtigkeit und Verbitterung erzeugt hätten. „Es war die Dritte Welt, die da reagiert hat“, ist auch Solleder überzeugt, ohne dass dies den unmenschlichen Terror rechtfertige.

„Was ich nach wie vor furchtbar finde“, so Steuer, „ist, wie die deutsche Waffenindustrie weltweit an Diktatoren verdient. Da ist die deutsche Politik auch heuchlerisch.“

Erst jüngst ist Europa wieder von einem Terroranschlag erschüttert worden: In Oslo und auf Utoya. Wolfgang Steuer hat einen Brief der norwegischen Friedensaktivistin Susanne Urban mitgebracht. Sie verweist darauf, dass auch Norwegen weltweit mit Soldaten, Waffen und Geld in Kriege, Gewalt und „kriegsähnliche Handlungen“ verwickelt sei, dass es Gewalt einsetze, um „ja, was zu erreichen? Gerechtigkeit? Demokratie? Frieden? Öl?“ Und sie schreibt: „Bücher, nicht Bomben sind die beste Verteidigung gegen den Terror.“