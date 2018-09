Übergabe der Patenkompanie

Militärisch ist es am Donnerstagmorgen auf dem Rathausvorplatz in Trossingen bei der Kompanieübergabe der dritten Kompanie des Versorgungsbataillons der Deutsch-Französischen Brigade zugegangen. Alle drei Jahre findet die Kompanieübergabe der Deutsch-Französischen Patenkompanie aus Donaueschingen auf dem Rathausplatz in Trossingen statt. Die Übergabe in diesem Jahr wurde durch Bataillonskommandeur Oberstleutnant Ralf Kretschmer und seinen Stellvertreter, Oberstleutnant Romain Castaing, als binationale Zeremonie in deutscher und französischer Sprache vollzogen. Major Barbara Latocha übergab die Kompanie an Hauptmann Oliver Kügler. Insgesamt nahmen 80 Soldaten an der Zeremonie teil, darunter auch Vertreter aus dem Bataillon Müllheim. Bürgermeister Clemens Maier freute sich über den guten Kontakt zwischen der Patenkompanie und der Stadt Trossingen.