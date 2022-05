Österreichisches Trio „Diatonische Expeditionen“ gibt Konzert in der Kulturfabrik Kesselhaus

Steirische Harmonika trifft hier auf Hackbrett, Harfe, Gesang und Bassklarinette – Eigenkompositionen treffen auf Musik von Astor Piazzolla, George Gershwin, Elvis Presley und Nina Simone. Am Samstag, 18. Juni, veranstaltet das österreichischen Trio „Diatonische Expeditionen“ um Katharina Baschinger, Alexander Maurer und Theresa Lehner in der Kulturfabrik Kesselhaus in Trossingen ein Konzert. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Beim Konzert im Kesselhaus trifft Tradition auf Moderne. Musikstücke wie „Feeling Good“ von Anthony Newley, „Summertime“ von George Gershwin oder Eigenkompositionen sind auf der CD „Diatonische Expeditionen“ zu hören und werden auch im Programm des Konzertes zu hören sein.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets gibt es in der Verwaltung des Hohner-Konservatoriums in Trossingen, an der Abendkasse oder per Vorauskasse bestellen unter info@hohner-konservatorium.de.