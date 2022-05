Öschprozession in Durchhausen

„Wohlauf mit hellem Singen hinaus ins grüne Feld, Gott Lob und Ehr zu bringen, der es so wohl bestellt….“ Mit diesem Lied auf den Lippen zogen die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Trossingen an Christi Himmelfahrt hinaus aus der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Durchhausen und machten sich auf ihren Weg. Nach dem Gottesdienst, in welchem der Himmelfahrt Jesu 40 Tage nach Ostern gedacht wird, bittet man in der „Öschprozession“ um den Segen für die Gärten und Felder in der Gemeinde. Dieses Jahr wurde insbesondere für Frieden gebetet. Zwei schöne Altäre waren vorbereitet und bei strahlendem Sonnenschein zog der Lindwurm angeführt von Kreuz und Fahne betend durchs Dorf. Die Prozession an Christi Himmelfahrt wird in Durchhausen nur alle zwei Jahre durchgeführt, immer im Wechsel mit Gunningen.