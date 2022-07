„Örgele-Helga“ erhält Knopfharmonika „Preciosa“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Harmonisch verlief die Versammlung des Trägervereins Deutsches Harmonikamuseum. Von aktuell 205 Mitglieder waren 24 anwesend. Nach Begrüßung und Totenehrung durch die Vorsitzende, Bürgermeisterin Susanne Irion, blickte Museumsleiter Häffner anhand einer Bildershow auf die inhaltsreiche Saison 2021 zurück. Unter dem Strich konnte das Museum - dank großzügiger Spenden - ein positives Jahresergebnis verzeichnen, obwohl pandemiebedingt nur rund 1500 Gäste gezählt wurden. In der laufenden Saison, so Martin Häffner, gab es bisher 25 Gruppenführungen und einige Sonderveranstaltungen.

Weitere sind geplant: Am 11. September beteiligt sich auch das Museum am Tag des offenen Denkmals. Bei freiem Eintritt und Getränkebewirtung wird ein „Flohmarkt“ historischer Harmonika-Objekte geboten. Ende September wird das Harmonikamuseum beim großen Mundharmonika-Festival „F E N“ der „Kulturbrauerei“ in Berlin mitmischen. Anfang Oktober wird dann die Sonderausstellung „L’Accordeon“ eröffnet. Diese nimmt die Harmonikageschichte Frankreichs unter die Lupe. Am Freitagabend, 18. November, lädt das Museum zur langen Bluesnacht mit Live-Musik des Duos Tim Lothar (DK) und Holger „Hobo“ Daub (D) ein.

Musikwissenschaftler Alan van Keeken studierte im Rahmen eines Forschungsprojekts die Akten zur Geschichte der Hohner-Musikelektronik. Die Kooperation läuft nun weiter: Der Doktorand an der Universität Halle hat als Dissertationsthema den Heimorgelbau in Deutschland nach 1945 gewählt.

Des Weiteren hob der Museumsleiter die Qualität und Einsatzbereitschaft seines ganzen Teams hervor. Mit Christiane Frerking-Schwarz und Sigrun Kramer gebe es auch neue ehrenamtliche Kräfte. Doch langsam aber sicher rückt der Ruhestand des wissenschaftlichen Leiters und Geschäftsführers näher. In Abstimmung mit dem Vereinsvorstand möchte Häffner rechtzeitig vor Erreichen der Altersgrenze iIm Herbst 2024 den Übergang zum Nachfolger einfädeln.

Anschließend konnten acht Jubilare für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt werden, einer davon, Matthias Keller, war anwesend.

Der harmonische Schlusspunkt der Versammlung: Alfred Dörfler, Akkordeonfachmann des Museumsteams, überreichte der rüstigen Hobby-Musikerin Helga Birk eine aus dem Museumsbestand entnommene, frisch aufgearbeitete kleine Knopfharmonika „Preciosa“ als Leihgabe. „Örgele-Helga“ zeigte sich höchst erfreut.