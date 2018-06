Ökomobil bringt die Natur ganz nah

Das Ökomobil des Regierungspräsidiums Freiburg hat am Mittwoch für die Schüler der Solwegschule in Trossingen Station gemacht. Die Schule und das Referat Naturschutz vorfolgen damit das Ziel, den Kindern die Natur näher zu bringen.

Im Rahmen eines Schwerpunktthemas wurde für die Klassen ein Schmetterlings-Aufzuchtset angeschafft. „Das Set enthält Raupen, die von den Kindern gefüttert wurden. Sie konnten beobachten, wie die Raupen größer wurden, sich verpuppten und sich dann in Schmetterlinge verwandelten“, erklärte die Lehrerin Andrea Vanoucek, die das Projekt, gemeinsam mit dem Schulleiter Andreas Solleder, begleitete. In einer Voliere konnten die Schmetterlinge dann weiter beobachtet werden.

Der Besuch des Ökomobils war für die Schüler ein Erlebnisnachmittag. Zuerst hieß es, von der Schule zum Wiesenweg zu wandern. Dort angekommen, wurden sie von Angelika Schwarz-Marstaller vom Freiburger Ökomobil begrüßt.

Auf die Wiese zum Insektenfang

Jeder Schüler erhielt einen kleinen Becher, mit dem Auftrag, in der Wiese Insekten zu fangen. Dabei erwies sich Alexandra als recht geschickt. Auch Connor konnte für die Zeit der Exkursion manch ein Insekt in einen Becher sperren. Im Ökomobil standen den Schülern dann Plätze an Mikroskopen zur Verfügung. Unterstützt von den Mitarbeitern Frederic Mutin und Robert Ising, die ein freiwilliges ökologisches Jahr ableisten, wurden die kleinen Tiere in Petrischalen bugsiert und in der Vergrößerung betrachtet.

„Da ist ein kleines Insekt, das sieht unter dem Mikroskop voll süß aus“, sagte Kerstin, eine Schülerin. Marlon schaute sich alles sehr interessiert an und Connor war ganz besonders neugierig. „So etwas haben wir noch nie gemacht“, sagte er.

Anhand von Vorlagen lernten die Schüler die Insekten nach Arten und Merkmalen zu unterscheiden. „Da sind die Tiere ohne Beine, mit sechs oder acht Beinen. Und das sind noch die Insekten mit zwei, oder mit vier Flügeln“, erklärte Angelika Schwarz-Marstaller. Sie stellte den neugierigen Schülern einige der Krabbeltiere noch stärker vergrößert vor, indem sie Petrischalen unter ein Mikroskop legte, das mit einem Bildschirm verbunden war.

Für die Schüler war der Besuch des Ökomobil alles in allem ein beeindruckendes Erlebnis, an dessen Ende es galt, auch wieder zur Schule zurück zu wandern.