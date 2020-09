Öffentliche Abschlussprüfungen als kulturelles Erlebnis

Der Hunger nach öffentlichen Konzerten in Corona-Zeiten ist nach wie vor groß – und so sind bis zum 1. Oktober in der Trossinger Hochschule für Musik wieder öffentliche Abschlussprüfungen der fortgeschrittenen Master- und Konzertexamens-Studiengänge zu erleben. Besonderes Highlight ist eine spannende szenische Performance in Musik&Movement am 25. September.

„Die Klangpalette reicht in den übrigen Konzerten von Laute und Gitarre über Violine und Violoncello bis zu Neuer Musik mit Kontrabass“, so die Ankündigung der Hochschule.

Michael Heredia Torres, der bei Prof. Tillmann Reinbeck studiert, schließt sein Masterstudium für moderne Gitarre am 29. September, 14 Uhr in der Kleinen Aula ab. An diesem Tag schließt sich um 16.30 Uhr im Konzertsaal das Prüfungskonzert von Zacharias Fasshauer an, der bei Prof. Detmar Kurig und Prof. Sonja Schmid im Masterstudiengang Neue Musik studierte. Zwei Streicher komplettieren das instrumentale Prüfungsspektrum: Die Geigerin Francisca Vinueza Espinel, die bei Prof. Winfried Rademacher studiert, spielt am Mittwoch, 30. September, 14 Uhr, im Konzertsaal, während der Cellist aus der Klasse Prof. Marie de Secondi am Donnerstag, 1. Oktober, 15.30 Uhr, im Konzertsaal zu hören sein wird.

Ganz aus der Reihe fällt die szenische Abschlussperformance unter dem Titel „Be yoU“ von Hannah Tilt im Masterstudiengang Rhythmik am Freitag, 25. September, 19.30 Uhr im Konzertsaal der Hochschule. In ihrer aufwändigen Produktion setzt sie sich mit den Schönheitsnormen unserer Gesellschaft auseinander: „Wie geht der Einzelne mit den Vorgaben scheinbar idealer Körperbilder und Persönlichkeitsmerkmalen um?“ Für die Bewegungskünstlerin Hannah Tilt eine „haarige Angelegenheit“, bei der ein von Brüchen gezeichneter, spannender Weg schließlich zur Selbstakzeptanz führt. Die Preisträgerin des Iris-Marquardt-Wettbewerbs 2018 aus der Klasse von Prof. Dr. Dierk Zaiser hat für ihren Abschluss im Studiengang Master Rhythmik-Performance ein interdisziplinäres Ensemble zusammengestellt. „Gemeinsam erarbeiteten sie in langen Probenphasen das Zusammenwirken von Bewegungschoreografien, Live-Musik von Beethoven, Improvisationen mit und ohne Elektronik, Poesie und Fotoprojektionen“, so die Ankündigung der Hochschule für Musik.