Ärztemangel bringt MVZ in Nöte

Auch im Trossinger Gemeinderat ist die geplante Schließung des Spaichinger Krankenhauses Thema. Denn auch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), welches im Bethel seinen Platz hat, steht in Teilen auf wackeligen Beinen. Mit Blick auf den Ärztemangel in der Stadt bezeichnen Rat und Bürgermeister die Entwicklung als besorgniserregend.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Clemens Henn, hatte das Thema am Ende der Gemeinderatssitzung am Montagabend aufgebracht. „Was bedeutet das für uns - auch mit Blick auf das Medizinische Versorgungszentrum?“, fragte er in Richtung Verwaltungsbank.

„Ich erkenne keine Auswirkungen für Trossingen“, sagte Bürgermeister Clemens Maier, meinte damit das Krankenhaus und präzisierte: „Die Krankenwagen fahren, seitdem Spaichingen keine Notaufnahme mehr hat, sowieso nach Tuttlingen, Rottweil oder Villingen-Schwenningen.“ Die Notfallversorgung sei somit nicht betroffen. Doch in Sachen MVZ sei die Situation anders, so Maier. „Wir hatten schon ein paar Jahre die Situation, dass Ärzte im MVZ Erfahrungen sammeln und sich dann selbstständig machen.“ Generell sei es natürlich positiv, dass sich junge Ärzte in der Region einen Sitz suchen. Doch das MVZ müsse deshalb häufig die Stellen neu ausschrieben und habe wegen des Ärztemangels Schwierigkeiten, Nachfolger zu finden. Um die Facharztsitze der Kassenärztlichen Vereinigung in der Stadt halten zu können, müssten freie Stellen innerhalb von wenigen Monaten neu besetzt werden, so Maier. Gelinge dies nicht, werde der Sitz frei und könne von einem Arzt in einer anderen Kommune im Landkreis übernommen werden. Die ärztliche Versorgung sei statistisch dann zwar immer noch gegeben, aber nicht mehr vor Ort in Trossingen.

Als Beispiel nannte Maier die gynäkologische Praxis im MVZ, welche erst kürzlich geschlossen wurde. Es sei nur noch eine Ärztin mit einer 50-Prozent-Stelle vor Ort gewesen, das Betreiben der Praxis damit nicht mehr wirtschaftlich möglich. Ein weiteres Beispiel sei die chirurgische Praxis, die ebenfalls vor längerer Zeit schon schließen musste, weil es am Personal fehlte.

Entwarnung konnte Maier zumindest in Bezug auf die Hausarztpraxis im MVZ geben. Diese laufe gut und er hoffe, dass sie noch länger Bestand habe. Insgesamt jedoch, so Henn, „sind das keine guten Aussichten für das MVZ“.