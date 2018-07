Vor 35 Jahren wurden aus dem alten Trossinger Sägewerk-Unternehmen Christian Burgbacher die Holzwerke Burgbacher im Ortsteil Schura. Hier wurde die Technologie entwickelt für höchst komplizierte Tragwerke aus Leimholz wie das zeltartige Dach des Bad Dürrheimer Sole-Thermalbads „Solemar“ oder der „Ahrtherme“ von Bad Neuenahr. Jüngstes Beispiel: Das „Centre Pompidou“ in Metz.

Aber nicht mehr die Holzwerke Burgbacher stehen heute für solch eindrucksvolle Beispiele im Holzleimbau, sondern das Nachfolge-Unternehmen Burgbacher Holztechnologie GmbH mit Christian Burgbacher aus Schura an der Spitze. Dazwischen gab es Turbulenzen, in welche die Firma unverschuldet geraten war, als sie sich im Verbund mit anderen Unternehmen der Branche am Bau des Millenniumturms auf der Bundesgartenschau Magdeburg beteiligte, der Bauträger aber zahlungsunfähig wurde und die Millionen fehlten. Auf den konstruktiven Kern reduziert, ist das Unternehmen heute weltweit gefragt.

Von Burgbacher in Schura kamen die Trägerelemente für einen türkischen Pavillon auf der Weltausstellungen in Japan. Und bei Burgbacher wurden in Zusammenarbeit mit einem renommierten Architekturbüro in Paris und einem internationalen Firmenkonsortium die Tragwerke für das im Mai dieses Jahres eingeweihte Centre Pompidou in Metz entwickelt und eingebaut.

Dieses bisher spektakulärste Bauwerk mit Leimholz-Elementen aus Schura war der Anlass für die beiden Partnerschaftskomitees der Städtepartnerschaft Trossingen-Cluses, ihre alljährliche Hauptversammlung diesmal Ende Oktober in Metz durchzuführen, zumal von Burgbacher auch die Leimholzträger für das Dach des Hallenbads in Cluses kamen.

Die beiden Komitees folgen damit einer Tradition, neben den Jahrestreffen in den beiden Städten auch markante Schauplätze der deutsch-französischen und europäischen Politik aufzusuchen wie etwa Berlin, Straßburg und Paris. Die lothringische Hauptstadt Metz fügt diesem Brauch nun eine architektonisch-kulturelle Variante bei.

Im neuen Centre Pompidou mit seinem weithin leuchtenden weißen Zeltdach über dem Leimholz-Gitterwerk sind bis Ende Oktober 800 Meisterwerke der Kunst zu sehen aus den Beständen des 1977 entstandenen Centre Pompidou in Paris und von vielen Museen in aller Welt. Zusammen mit Christian Burgbacher werden sich die beiden Komitees aus Cluses und Trossingen in diesem „Filialbetrieb“ umsehen, der ganz bewusst in der Nähe der deutschen Grenze entstand und sich als Besuchermagnet herausgestellt hat. (gt)