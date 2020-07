Zwei Ehrungen im Gemeinderat Talheim

Die öffentliche Gemeinderatsitzung in Talheim hat mit gleich zwei Ehrungen begonnen. Bürgermeister Martin Hall ehrte für 20 Jahre Gemeinderatsmitglied Jörg Müller mit einer Urkunde und einem Präsent. In diesen 20 Jahren war er im Gutachterausschuss, stellvertretender Bürgermeister und durch seine Stimme wurden einige Projekte realisiert. In Vertretung des Landes und des Gemeinderates ehrte Gemeinderat Tobias Warncke Bürgermeister Martin Hall. Für 40 Dienstjahre bekam er eine, vom Landesvater unterschriebene Urkunde und eine kleine Überweisung auf sein Konto.

Seit 18 Jahren ist Martin Hall Bürgermeister der Gemeinde und hat in dieser Zeit viele Projekte umgesetzt. Allerdings ist es auch seine letzte Amtszeit als Bürgermeister und die Vorbereitungen für die Bürgermeisterwahl, bei der Martin Hall nicht mehr antreten wird, sind im vollen Gange.

Neben den Ehrungen gab es weitere Themen auf der Tagesordnung des Gemeinderats Talheim. Die Jahresrechnung 2019 weist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft, einschließlich dem Stand des Vermögens und der Schulden zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres nach. Bürgermeister Martin Hall wertete es als ein gutes Jahr, in dem eine hohe Summe dem Guthaben zugeführt wurde. Die Jahresrechnung wurde vom Rat einstimmig beschlossen.

In der umgebauten Festhalle wurden einige Punkte bemängelt. So muss die Küche mit einer automatischen Feuerlöschanlage ausgestattet werden, Bestuhlungspläne sollen ergänzt werden, Feuerwehrpläne sind zu erstellen und die Türen im Verlauf der Flucht- und Rettungswege aus der Halle müssen dicht und selbstschließend hergestellt werden.

Diskussion gab es beim Thema Unterstand für den Waldkindergarten, wo drei Varianten zur Auswahl standen. Geeinigt hat man sich auf einen Naturpark-Pavillon, der am Fischweiher an der großen Eiche den Kindern Unterschlupf, grünes Klassenzimmer und Treffpunkt sein soll.

Die Kandidatenvorstellung zur bevorstehenden Bürgermeisterwahl wird am Freitag, 11. September, in der Sporthalle stattfinden. Ungewiss ist die Corona-Situation im August, die bestimmt ob eine Kandidatenvorstellung möglich ist. Geeinigt hat man sich auch hinsichtlich des Wahlmodus. Jeder Wahlberechtigte bekommt Post von der Gemeinde mit den Unterlagen der Briefwahl. Es besteht aber auch die Möglichkeit persönlich im Wahllokal die Stimme abzugeben. Die Sitzung des Gemeindewahlausschuss zur Zulassung der Bewerber findet am Montag, 31. August, um 18 Uhr in der Festhalle statt.