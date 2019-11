Zehn Mal gibt es die Bestnote

Zum 57. Mal hat am Samstagabend in der Talheimer Festhalle der Blumenschmuckwettbewerb stattgefunden. Dabei wurden die Ergebnisse aus dem Bewertungsrundgang bekannt gegeben, bei dem einige Mitglieder der Talheimer Ortsgruppe des Obst- und Gartenbauvereins den Blumenschmuck in den Vorgärten und den Fenstern in der Gemeinde beurteilten. Zehn Talheimer bekamen diesmal die Bestnote.

Bürgermeister Martin Halls Augenmerk in seiner Ansprache galt den Veränderungen, die ein Garten im Verlauf der Jahre erlebt. Er sprach über den pflegerischen Aufwand, die Freude und den Ausgleich, den ein Garten dem Menschen bringe. Hall betonte, dass Blumenschmuck in seinen unterschiedlichen Formen und Farben ein wichtiger Bestandteil des Talheimer Ortsbildes sei. Das Gemeindeoberhaupt sprach die Blumenwiesen an, die auf öffentlichen Flächen angelegt wurden. „Mit wenig Aufwand lässt sich eine lang blühende und ökologisch wertvolle Blütenfläche schaffen“, sagte Martin Hall. Sein Lob galt abschließend der Mühe, die sich die meisten Hausbesitzer in der Gemeinde mit der Gestaltung und Pflege ihres Vorgartens gäben; vor allen Dingen in Anbetracht des erneut recht trockenen Sommers.

Francisko Faina, der Vorsitzende des Talheimer OGV, erläuterte den Aufwand, der mit dem Blumenschmuckwettbewerb verbunden sei. Der Rundgang Mitte Juli finde bei jedem Wetter statt. 359 Gärten wurden in diesem Jahr begutachtet. Dazu besprächen die Teams Kriterien wie Zustand der Pflanzen, Blütezustand, Vielfältigkeit, Kreativität und Pflegeaufwand. Jeder Garten werde fotografisch festgehalten. Aufgabe des Vorstands nach dem Rundgang sei es, die Ergebnisse zu archivieren. Um die Prämierung, die traditionell im November stattfindet, durchzuführen, werde jedem Hausbesitzer eine Einladung zugestellt; in der erfahre der Hobbygärtner erstmals seine Note: Vorzüglich plus, vorzüglich, sehr gut oder gut, lautet das Urteil. Jeder Eingeladene erhalte, als Lohn für seine Mühe, eine Zimmerpflanze. Diese würden, um den Verein zu entlasten und weil die Gemeinde daran interessiert sei, schöne Gärten zu haben, von der Verwaltung gestiftet. Für viele Talheimer sei das Gelegenheit, sich im Hinblick auf die Advents- uns Weihnachtszeit einen Weihnachtsstern ins Haus zu holen.

Über die Bestnote vorzüglich plus freuten sich in diesem Jahr zehn Talheimer: Das waren Siegfried Hutz, Roland Heftberger, Else Ulrich und Max Scheffler, Gerhard Späth, Jürgen Müller, Marianne Haller, Karl Messner, Manfred Brodwolf, Dieter Scoruppa und Marianne Ulrich.