Wichtelmännchen helfen dem armen Schuster

Eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier hat die Talheimer Bevölkerung bei der Weihnachtsfeier des Krankenpflege- und Kindergartenvereins in der Festhalle erlebt. Eine Aufführung der Kinder des Kindergarten Krümelkiste sowie eine Tombola haben das Rahmenprogramm gebildet.

Dem Krankenpflegeverein gehören eher ältere Mitglieder an, die ihre Aufgabe darin sehen, sich um die Senioren der Gemeinde zu kümmern. Aus dem Kindergartenverein kommen dementsprechend die jüngeren Leute, sowie die Erzieherinnen, die mit den Kindern Auftritte einüben. Mit diesen Auftriten werden dann wiederum Veranstaltungen des Vereins bereichert und belebt. So trifft sich Alt und Jung zu einer Zusammenarbeit, die seit vielen Jahren hervorragend funktioniert.

In diesem Jahr führten die Kinder die Geschichte eines armen Schusters auf, der durch die Hilfe von Wichtelmännchen zu Wohlstand kommt. Die Geschichte wurde von Kindergartenleiterin Nicole Bora vorgelesen, die Kinder hatten in zweiwöchiger Vorbereitungszeit ihre Einsätze und Sprechrollen gelernt. So verlief der Auftritt der Kleinen ganz zur Freude der Anwesenden in der voll besetzten Festhalle.

Bereits am Samstag dekorierten die Mitglieder des Krankenpflegevereins die Festhalle, stellten einen Weihnachtsbaum auf und schmückten diesen. Am Sonntag waren es die Senioren, die für die Bewirtung der Gäste sorgten. Aufgabe der Elternschaft war es, die Kuchen für das reichhaltige Buffet bereit zu stellen.

Im Vorfeld waren der Vorsitzende Werner Irion und einige Vorstandsmitglieder in der Gemeinde bei Geschäftsleuten und Privatpersonen unterwegs gewesen, um Sachspenden für die Tombola zu erbitten. Auch sie trafen auf breite Unterstützung, so dass sich die Gäste über die Preise freuten.